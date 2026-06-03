Cómo poner un tarugo en la pared con un truco casero y que quede bien firme

Qué son los tarugos de pared y para qué sirven

Antes de poner un clavo, tornillo o tarugo en la pared, hay que saber qué es. Los tarugos o tacos son piezas pequeñas de plástico o madera que se insertan en los agujeros de la pared, realizados previamente, o en techos y muebles.

El tarugo se usa para fijar o proporcionar un punto de anclaje firme y seguro para los tornillos. Este elemento se pone en la pared o en la superficie con el orificio para evitar que el tornillo se afloque, se caiga o rompa el material.

tarugo El tarugo es un elemento de construcción muy importante.

Si ponemos mal el tarugo, también quedará mal el tornillo. Lo que coloquemos en la pared o lo que fijemos con ello se va a descolgar o caer. Por eso es tan importante tener un buen truco casero.

Con un truco casero: cómo poner un tarugo en la pared

Antes de poner el tarugo y realizar este truco casero, hay que pensar en algo sumamente importante: cuánto pesa el objeto que queremos poner en la pared. Dependiendo del peso, vas a comprar un tornillo y tarugo de menor o mayor calibre.

Para tener en cuenta y seguir como regla general para cualquier arreglo de la casa: cuanto más pesado sea un objeto, más grande debe ser el calibre del tornillo. El tarugo se compra teniendo en cuenta el tamaño del tornillo.

Revisa si la pared es sólida y tiene una buena estructura antes de poner un tornillo. En paredes huecas se usa otro tipo de tarugos. El pico del taladro también debe coincidir.

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Para empezar con el truco casero, marca la pared por donde quieras colocar el tarugo y perfora con el taladro lentamente. Coloca el tarugo en el orificio e insértalo más con ayuda de un martillo.

El tarugo tiene que encajar perfectamente en la pared y no tiene que quedar suelto. Para finalizar, solo basta con introducir el tornillo girando suavemente.