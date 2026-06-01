Cuáles son los mejores días de junio para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

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Por ende, planificar las intervenciones según el calendario lunar ayuda a atenuar el estrés hídrico y disminuye considerablemente el peligro de contraer infecciones por hongos. De esta forma, el árbol frutal crecerá de manera adecuada, permitiéndonos una cosecha próspera en su debida época.

En este sentido, la primera fecha a tener en cuenta es el 8 de junio. De acuerdo al calendario lunar, este día los ejemplares estarán bajo la energía de la fase Cuarto Menguante. En este momento, la savia vital registra su menor nivel de presión en las ramificaciones, facilitando la remoción de madera seca, ramas cruzadas o secciones que desequilibren la copa. Así, el árbol frutal experimenta una pérdida mínima de líquidos, concentrando su energía en consolidar su estructura interna para la próxima cosecha.

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Posteriormente, el 14 de junio se manifestará la Luna Nueva, fase vinculada al equilibrio y al reinicio biológico. Esta jornada resulta perfecta para el mantenimiento general, ya que la velocidad de cicatrización se potencia notablemente, resguardando al árbol frutal de patógenos externos en días húmedos.

Por otra parte, para plantas jóvenes o cuando se pretende incentivar el desarrollo vegetativo, el 21 de junio surge como la fecha propicia bajo el Cuarto Creciente. Podar en esta jornada estimula el surgimiento de nuevos brotes, siendo el momento de realizar cortes estratégicos para guiar el crecimiento y asegurar un follaje vigoroso.

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No obstante, el calendario lunar también emite advertencias, situando al 29 de junio, día de Luna Llena, como una jornada donde la poda está estrictamente prohibida. Durante dicha fecha, la savia se aglomera con su máxima presión en las porciones aéreas del vegetal. Entonces, cortar durante este día generará un derrame desmedido de fluidos vitales, dejando al árbol frutal totalmente debilitado y vulnerable ante amenazas externas.