Árbol limonero: qué significa que las puntas de las hojas se vean marrones y cómo solucionarlo

Qué significa que las puntas de las hojas del limonero estén marrones

En el mundo de la jardinería, las puntas marrones en los cítricos suelen ser el resultado de un "estrés hídrico" o de una intoxicación por sales en el suelo. Cuando las raíces no funcionan correctamente o el ambiente es muy agresivo, los extremos de las hojas son los primeros en quedarse sin agua ni nutrientes.

Si el suelo pasa largos periodos completamente seco, el árbol prioriza la supervivencia de sus ramas principales y deja morir los extremos foliares. En contrapartida con lo planteado, el regar de más también puede provocarlo.

El uso desmedido de abonos químicos o el riego con agua muy dura (con exceso de cal o cloro) quema los tejidos internos del árbol, provocando el mismo resultado.

limonero, arbol, riego El exceso de riego puede provocar este problema.

Ya lo sabes, si tu limonero cuenta con una parte de sus hojas de color marrón, lo más probable es que algo estés haciendo mal con el árbol, sea en exceso o en falta de algún hábito importante.

Posibles soluciones a este problema