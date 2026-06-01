Imputaron a la pareja que quedó filmada en el robo a la casa de Agustín Vila dentro del barrio Dalvian

En horas de la noche del domingo se entregó una mujer que también estaba siendo buscada por el robo. Según trascendió, ambos quedaron filmados por las cámaras de seguridad tanto de la casa como del complejo residencial.

Seguridad Dalvian El robo quedó filmado por las cámaras de seguridad del barrio Dalvian.

Seguridad Dalvian

Los sospechosos quedaron a disposición del fiscal José García Mango, quien los imputó por el delito de robo simple. En las próximas horas definirá si recuperan su libertad o siguen detenidos, todo en función de los antecedentes policiales que tengan.

El hecho se produjo durante la madrugada del sábado pasado, aproximadamente a las 3.50, en la vivienda de Agustín Vila. Los delincuentes aprovecharon la aparente calma de la hora para ingresar a través del sector de la cochera.

Una vez dentro de la propiedad, sustrajeron un importante cargamento compuesto por cajas enteras y unidades sueltas de vinos y champagnes. Según consta en las actuaciones judiciales radicadas tras el suceso, el avalúo del botín con el que lograron escapar los implicados supera los $10 millones.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por Dalvian a partir de sus sistemas de seguridad, los sospechosos llegaron a las inmediaciones de la casa a las 3.50 a bordo de un Mercedes Benz gris. Tras estacionar a unos 30 metros, caminaron hacia el inmueble e ingresaron. Minutos después, el conductor regresó a buscar el auto, lo introdujo en la cochera oeste para cargar la totalidad de las cajas de bebidas y ambos se dieron a la fuga cruzando la Puerta 25/00.

A partir del registro del dispositivo automático del vehículo y las tomas fotográficas de los ingresos, el personal de seguridad de Dalvian logró identificar al sospechoso varón, quien resultó ser inquilino de uno de los departamentos del Condominio Malbec, ubicado sobre la calle Cerro Almacenes del propio barrio.

Respecto a su acompañante, las pericias determinaron que se trataba de una mujer de 35 años que revestía la condición de visitante dentro del complejo residencial.