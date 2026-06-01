Delincuentes rompieron un gran blindex de una las oficinas de una obra social en plena Ciudad de Mendoza, donde quisieron ingresar para robar elementos. Por el hecho no hay detenidos.
Delincuentes reventaron una vidriera de una obra social en pleno centro de Mendoza
Ocurrió en calle Colón casi Belgrano, de Ciudad de Mendoza, donde delincuentes rompieron un blindex para ingresar y robar elementos
El hecho se conoció alrededor de las 5.30 de este lunes en calle Colón 773, donde funciona la obra social Medicus, en la Capital de Mendoza.
La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que advirtió que la puerta de blindex de unos 80 centímetros de ancho estaba completamente rota.
La Policía buscó a los delincuentes, pero no los atraparon
Una vez que llegaron al lugar, los efectivos ingresaron a las oficinas de la obra social para determinar si había alguna persona escondida allí, pero no había nadie.
De todas formas, quedó una consigna policial hasta que llegara el encargado del lugar para determinar los daños y si había algún faltante.
Además, analizan los registros de videos del lugar como de la zona para identificar a los delincuentes que cometieron el daño.