Un accidente en el parque San Martín fue protagonizado por un conductor borracho que circulaba por la avenida principal y chocó contra un poste. Le hicieron un test de alcoholemia cuyo resultado superó casi 4 veces el límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre permitidos para particulares según la Ley de Tránsito de Mendoza.
Manejaba por el parque San Martín, chocó contra un poste y confirmaron que el conductor estaba borracho
El conductor borracho tenía casi 4 veces más de alcohol que lo permitido por ley que es hasta 0,5 gramos por litro de sangre
Ocurrió alrededor de las 2.15 de este lunes cuando el hombre de 76 años circulaba en su Peugeot Partner por la Avenida Libertador, y cuando circulaba cerca del Aconcagua Arena, de Capital, perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado público.
Al lugar llegó la Policía luego de algunos llamados al 911 que alertaron sobre el accidente y constataron que el conductor estaba en buen estado de salud, pero sospecharon que había tomado alcohol.
El test de alcoholemia confirmó que el conductor estaba borracho
Personal de Tránsito de la Capital le hizo al conductor el test para verificar si estaba alcoholizado, y el resultado fue positivo. Tenía 2,34 gramos de alcohol en sangre, casi 4 meces más de lo permitido.
Inmediatamente la Partner del hombre fue secuestrada, le sacaron la licencia de conducir y trasladaron al hombre a una comisaría para realizar el proceso contravencional correspondiente por manejar borracho.