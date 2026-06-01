Manejaba por el parque San Martín, chocó contra un poste y confirmaron que el conductor estaba borracho

Ocurrió alrededor de las 2.15 de este lunes cuando el hombre de 76 años circulaba en su Peugeot Partner por la Avenida Libertador, y cuando circulaba cerca del Aconcagua Arena, de Capital, perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado público.

Al lugar llegó la Policía luego de algunos llamados al 911 que alertaron sobre el accidente y constataron que el conductor estaba en buen estado de salud, pero sospecharon que había tomado alcohol.