Un hombre borracho escapó de un control y atropelló a un policía

Un hombre que conducía alcoholizado protagonizó un violento episodio en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Quilmes, cuando intentó evadir un control policial y terminó atropellando a un policía.

El hecho ocurrió en el kilómetro 17,5, en el marco del operativo de seguridad por el Día de la Revolución de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, dos agentes de la división Vial se encontraban sobre la banquina realizando tareas de prevención cuando una camioneta Ford Maverick, patente AG110FF, aceleró al advertir el retén con intención de darse a la fuga.

En esas circunstancias, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra el sargento Matías Ezequiel Segovia, que se encontraba junto al oficial Jorge Luis Cabrera, en el marco del operativo.

Tras el choque, los efectivos realizaron el test de alcoholemia al conductor, identificado como Esteban Adrián Bosisio, comerciante y mayor de edad, que arrojó un resultado de 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la situación, el hombre manifestó: "Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa".

Testigos señalaron que la camioneta venía realizando maniobras peligrosas y circulando de forma imprudente desde varios kilómetros antes del control.

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El sargento herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos. A pesar del impacto, se encuentra consciente y fuera de peligro.

En tanto, Bosisio fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

Fuente: minutouno.com