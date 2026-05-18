Un conductor borracho fue detenido durante la madrugada del domingo en Mendoza luego de circular de manera peligrosa por el Acceso Sur con un nivel de alcohol en sangre que rozó cuatro veces el máximo permitido.
Hacía zigzag en el Acceso Sur y le sacaron la camioneta por estar completamente borracho: la millonaria multa
El hombre manejaba peligrosamente en Luján de Cuyo. El test de alcoholemia arrojó 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre
El episodio ocurrió en Luján de Cuyo, cuando distintos llamados al 911 alertaron sobre una camioneta que avanzaba realizando zigzagueos y maniobras riesgosas sobre la traza vial.
A partir de las denuncias, la Policía montó un operativo con apoyo de cámaras de seguridad para seguir el recorrido del vehículo y finalmente interceptarlo. Al momento de la detención los efectivos advirtieron claros signos de ebriedad en el conductor.
El test que confirmó un nivel extremo de alcohol en sangre en Mendoza
Tras detener la marcha de la camioneta, personal policial le practicó el correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue contundente: el hombre tenía 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre.
La cifra representa casi cuatro veces el límite máximo tolerado en Mendoza (0,5) y encuadra dentro de las infracciones más graves previstas por la ley provincial de tránsito.
Como consecuencia, las autoridades procedieron a retenerle la licencia de conducir y secuestrar la camioneta. En ese contexto, el infractor deberá pagar una multa económica de 3 millones de pesos.