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Nivel extremo de alcohol

Hacía zigzag en el Acceso Sur y le sacaron la camioneta por estar completamente borracho: la millonaria multa

El hombre manejaba peligrosamente en Luján de Cuyo. El test de alcoholemia arrojó 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El conductor de la camioneta tomó mucho más de lo permitido y le sacaron hasta el carnet de conducir. Imagen ilustrativa IA.

El conductor de la camioneta tomó mucho más de lo permitido y le sacaron hasta el carnet de conducir. Imagen ilustrativa IA.

Un conductor borracho fue detenido durante la madrugada del domingo en Mendoza luego de circular de manera peligrosa por el Acceso Sur con un nivel de alcohol en sangre que rozó cuatro veces el máximo permitido.

El episodio ocurrió en Luján de Cuyo, cuando distintos llamados al 911 alertaron sobre una camioneta que avanzaba realizando zigzagueos y maniobras riesgosas sobre la traza vial.

A partir de las denuncias, la Policía montó un operativo con apoyo de cámaras de seguridad para seguir el recorrido del vehículo y finalmente interceptarlo. Al momento de la detención los efectivos advirtieron claros signos de ebriedad en el conductor.

Impulan bajar el nivel de 0,5 a 0 en los controles de alcoholemia en Mendoza
El nivel de alcohol en sangre fue extremo y al conductor borracho le sacaron la camioneta. Imagen ilustrativa.

El nivel de alcohol en sangre fue extremo y al conductor borracho le sacaron la camioneta. Imagen ilustrativa.

El test que confirmó un nivel extremo de alcohol en sangre en Mendoza

Tras detener la marcha de la camioneta, personal policial le practicó el correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue contundente: el hombre tenía 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

Mendoza – 01/01/2016 – El Ministerio de Seguridad informó que ayer se labró 103 multas por alcoholemia. Y casi 70 de ellas fueron hechas en el Este de la provincia y 21 en el Gran Mza en distintos operativos de transito el 01 de enero (año nuevo)Foto: Pr
Las multas por conducir en estado de ebriedad son carísimas: casi 3 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

Las multas por conducir en estado de ebriedad son carísimas: casi 3 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

La cifra representa casi cuatro veces el límite máximo tolerado en Mendoza (0,5) y encuadra dentro de las infracciones más graves previstas por la ley provincial de tránsito.

Como consecuencia, las autoridades procedieron a retenerle la licencia de conducir y secuestrar la camioneta. En ese contexto, el infractor deberá pagar una multa económica de 3 millones de pesos.

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