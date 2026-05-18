Hacía zigzag en el Acceso Sur y le sacaron la camioneta por estar completamente borracho: la millonaria multa

Impulan bajar el nivel de 0,5 a 0 en los controles de alcoholemia en Mendoza El nivel de alcohol en sangre fue extremo y al conductor borracho le sacaron la camioneta. Imagen ilustrativa.

El test que confirmó un nivel extremo de alcohol en sangre en Mendoza

Tras detener la marcha de la camioneta, personal policial le practicó el correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue contundente: el hombre tenía 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

Mendoza – 01/01/2016 – El Ministerio de Seguridad informó que ayer se labró 103 multas por alcoholemia. Y casi 70 de ellas fueron hechas en el Este de la provincia y 21 en el Gran Mza en distintos operativos de transito el 01 de enero (año nuevo)Foto: Pr Las multas por conducir en estado de ebriedad son carísimas: casi 3 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

La cifra representa casi cuatro veces el límite máximo tolerado en Mendoza (0,5) y encuadra dentro de las infracciones más graves previstas por la ley provincial de tránsito.

Como consecuencia, las autoridades procedieron a retenerle la licencia de conducir y secuestrar la camioneta. En ese contexto, el infractor deberá pagar una multa económica de 3 millones de pesos.