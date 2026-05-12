Miqueas Burgoa encabezó en General Alvear una jornada de concientización vial que, según explicó, nace “desde la reflexión y el reconocimiento de un error” con el objetivo de promover decisiones responsables al volante. El exconcejal de Guaymallén por la Unión Cívica Radical (UCR) fue encontrado y sancionado mientras manejaba en estado de ebriedad un vehículo.
"Que mi error sirva para que vos no cometas el mismo", la campaña del arrepentido Miqueas Burgoa
El exconcejal de Guaymallén realizó una jornada en General Alvear y aseguró que la iniciativa surge desde “la reflexión y el reconocimiento de un error”. Burgoa fue encontrado mientras manejaba borracho
La actividad se realizó al cumplirse un año del episodio que tuvo fuerte exposición mediática y que, de acuerdo con el propio Burgoa, marcó “un antes y un después, no solo en lo personal, sino también en la responsabilidad pública que implica ocupar un lugar de representación”.
El ex concejal señaló que asumir lo ocurrido “no es suficiente si no se transforma en aprendizaje y en acción concreta”, por lo que la campaña busca convertir su experiencia en un mensaje a los mendocinos.
Además, explicó que hoy se posiciona “desde un lugar más humano y cercano, como un vecino de Guaymallén, sin intereses políticos de por medio”, con la intención de "aportar a la conciencia colectiva".
"Esta campaña busca poner en el centro algo fundamental: el cuidado de la vida. Promover decisiones responsables al volante no es solo un mensaje, es un compromiso con cada vecino y vecina. Con responsabilidad, con sencillez y con la convicción de que siempre se puede hacer mejor", expresó Burgoa, quien perdió su banca en el Concejo Deliberante de Guaymallén durante las últimas elecciones.
La noche en que el ex concejal de Guaymallén fue multado
Miqueas Burgoa era concejal de Guaymallén cuando en mayo del año pasado fue encontrado conduciendo con 1,20 gramos de alcohol en sangre, en Bowen, General Alvear, después de una paella de la Unión Cívica Radical.
Los preventores dejaron constancia en el acta de infracción que Burgoa, y sus acompañantes, intentaron evitar que les secuestren el auto aludiendo que eran amigos del intendente Alejandro Molero.
Además, aseguraron que ante la resistencia de los ocupantes del vehículo tuvieron que pedir refuerzos a la Policía "debido a que los masculinos no prestaban colaboración con el personal policial al darle conocimiento que con el resultado del test correspondía el secuestro del auto".
Junto al concejal guaymallino iba el asesor del senador Marcelino Iglesias, Emiliano Zunino Gobbi, Daniel Rodolfo Battaglia y Juan Ovidio Quistape.
En ese momento de euforia mediática y judicial, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también de la UCR, le aconsejó que renunciara. Pero eso no sucedió y tampoco tuvo éxito un pedido para desafectarlo del Concejo, presentado por el peronista José Pozzoli.
Pocos días después del escándalo, Burgoa se presentó en una dependencia judicial alvearense y pagó la multa de $1.800.000 que le impusieron.