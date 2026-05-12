"Que mi error sirva para que vos no cometas el mismo", la campaña del arrepentido Miqueas Burgoa

Embed - Miqueas Burgoa Concejal Guaymallen on Instagram: "A un año de un hecho que marcó un antes y un después. No solo en lo personal, sino también en la responsabilidad pública que implica ocupar un lugar de representación. Desde General Alvear, realizamos una jornada de concientización que nace desde la reflexión y el reconocimiento de un error. Porque asumir lo ocurrido no es suficiente si no se transforma en aprendizaje y en acción concreta. En su momento, lo sucedido tuvo una fuerte exposición mediática. Fue un hecho que no pasó desapercibido, y que interpeló tanto a la dirigencia como a la comunidad en su conjunto. Hoy, desde un lugar más humano y cercano, como un vecino de Guaymallén, sin intereses políticos de por medio, el objetivo es otro: transformar esa experiencia en un mensaje que contribuya a la conciencia colectiva. Esta campaña busca poner en el centro algo fundamental: el cuidado de la vida. Promover decisiones responsables al volante no es solo un mensaje, es un compromiso con cada vecino y vecina. Con responsabilidad, con sencillez y con la convicción de que siempre se puede hacer mejor. #estrellasamarillas #concienciavial #concejalguaymallen #Guaymallén #General Alvear @canal9televida @canal.tveo @losandesdiario @mdzol @diariounocomar @canal7@guaymallen_online" View this post on Instagram

Además, explicó que hoy se posiciona “desde un lugar más humano y cercano, como un vecino de Guaymallén, sin intereses políticos de por medio”, con la intención de "aportar a la conciencia colectiva".

"Esta campaña busca poner en el centro algo fundamental: el cuidado de la vida. Promover decisiones responsables al volante no es solo un mensaje, es un compromiso con cada vecino y vecina. Con responsabilidad, con sencillez y con la convicción de que siempre se puede hacer mejor", expresó Burgoa, quien perdió su banca en el Concejo Deliberante de Guaymallén durante las últimas elecciones.

La noche en que el ex concejal de Guaymallén fue multado

Miqueas Burgoa era concejal de Guaymallén cuando en mayo del año pasado fue encontrado conduciendo con 1,20 gramos de alcohol en sangre, en Bowen, General Alvear, después de una paella de la Unión Cívica Radical.

Los preventores dejaron constancia en el acta de infracción que Burgoa, y sus acompañantes, intentaron evitar que les secuestren el auto aludiendo que eran amigos del intendente Alejandro Molero.

Además, aseguraron que ante la resistencia de los ocupantes del vehículo tuvieron que pedir refuerzos a la Policía "debido a que los masculinos no prestaban colaboración con el personal policial al darle conocimiento que con el resultado del test correspondía el secuestro del auto".

Miqueas Burgoa1.jpg El ex concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa.

Junto al concejal guaymallino iba el asesor del senador Marcelino Iglesias, Emiliano Zunino Gobbi, Daniel Rodolfo Battaglia y Juan Ovidio Quistape.

En ese momento de euforia mediática y judicial, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también de la UCR, le aconsejó que renunciara. Pero eso no sucedió y tampoco tuvo éxito un pedido para desafectarlo del Concejo, presentado por el peronista José Pozzoli.

Pocos días después del escándalo, Burgoa se presentó en una dependencia judicial alvearense y pagó la multa de $1.800.000 que le impusieron.