Cuántos segundos debe durar la plancha abdominal para fortalecer correctamente core, glúteos y hombros

La plancha abdominal, o plank, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del entrenamiento funcional debido a su naturaleza isométrica. A diferencia de los ejercicios dinámicos que dependen del movimiento, la plancha exige mantener el cuerpo en una posición fija, activando de manera simultánea el abdomen superficial y profundo, la zona lumbar, los glúteos y los hombros.
Su propósito principal es el fortalecimiento del core, lo que se traduce en una mayor estabilidad corporal, una postura corregida y la prevención efectiva de dolores de espalda. Sin embargo, surge una pregunta recurrente entre quienes practican este ejercicio, ¿cuánto tiempo es realmente necesario permanecer en posición de plancha?
Pocos lo saben: la cantidad de segundos que debe durar la plancha abdominal
En el mundo del fitness, existe la creencia errónea de que mantener una plancha durante varios minutos es el indicador definitivo de un estado físico superior. No obstante, en este ejercicio, la duración está ligada a la técnica.
No se trata de cuántos segundos marca el reloj, sino de cuántos de esos segundos se transcurren con una activación muscular perfecta. El eje del entrenamiento debe ser la estabilidad: mantener el cuerpo alineado sin hundir la zona lumbar, evitar que la cadera se eleve excesivamente y controlar la respiración. Cuando la fatiga provoca que la forma se pierda, el ejercicio deja de ser beneficioso y comienza a generar tensiones innecesarias en las articulaciones.
Para estructurar un progreso lógico, se pueden establecer rangos de referencia según el nivel de condición física. Si te considerar principiante en este ejercicio, tendrás que apuntar a intervalos de entre 15 y 30 segundos, enfocándote exclusivamente en sentir la conexión con el abdomen.
Una vez dominada la postura, el nivel intermedio puede extenderse de 30 a 45 segundos, mientras que los deportistas avanzados suelen encontrar su punto óptimo entre los 45 y 60 segundos.
Por otro lado, si ya superás cómodamente la barrera de los 60 segundos y necesitás nuevos desafíos, podés realizar distintas variantes de plancha, como por ejemplo la frontal moviendo la punta de los pies lado a lado, la lateral con un leve movimiento de brazo o la invertida mirando el techo.
Finalmente, para evitar lesiones, es menester no caer en errores comunes, como aguantar el aire o permitir que el cuello se tense. Estas fallas en el entrenamiento pueden derivar en diversas dolencias.