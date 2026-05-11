Cuántos segundos debe durar la plancha abdominal para fortalecer correctamente core, glúteos y hombros

No se trata de cuántos segundos marca el reloj, sino de cuántos de esos segundos se transcurren con una activación muscular perfecta. El eje del entrenamiento debe ser la estabilidad: mantener el cuerpo alineado sin hundir la zona lumbar, evitar que la cadera se eleve excesivamente y controlar la respiración. Cuando la fatiga provoca que la forma se pierda, el ejercicio deja de ser beneficioso y comienza a generar tensiones innecesarias en las articulaciones.

plancha ejercicio Plancha abdominal: el ejercicio que no puede faltar en tu rutina de entrenamiento.

Para estructurar un progreso lógico, se pueden establecer rangos de referencia según el nivel de condición física. Si te considerar principiante en este ejercicio, tendrás que apuntar a intervalos de entre 15 y 30 segundos, enfocándote exclusivamente en sentir la conexión con el abdomen.

Una vez dominada la postura, el nivel intermedio puede extenderse de 30 a 45 segundos, mientras que los deportistas avanzados suelen encontrar su punto óptimo entre los 45 y 60 segundos.

Por otro lado, si ya superás cómodamente la barrera de los 60 segundos y necesitás nuevos desafíos, podés realizar distintas variantes de plancha, como por ejemplo la frontal moviendo la punta de los pies lado a lado, la lateral con un leve movimiento de brazo o la invertida mirando el techo.

ejercicio plancha Este ejercicio mejorará notablemente glúteos, core y hombros. Foto: Pexels

Finalmente, para evitar lesiones, es menester no caer en errores comunes, como aguantar el aire o permitir que el cuello se tense. Estas fallas en el entrenamiento pueden derivar en diversas dolencias.