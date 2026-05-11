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Cuál es la indicada

¿Pastafrola o pastaflora?: la RAE sorprendió al ratificar cómo se dice

La Real Academia Española es el organismo rector del léxico y la gramática castellana, como tal explicó cuál de estos dos términos es el correcto

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
¿Pastafrola o pastaflora?: la Real Academia Española sorprendió y explicó cómo se dice.

¿Pastafrola o pastaflora?: la Real Academia Española sorprendió y explicó cómo se dice.

La Real Academia Española (RAE) es el organismo rector del léxico y la gramática castellana, como tal explicó cuál de estos dos términos es el correcto entre ¿pastafrola o pastaflora?

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Varias generaciones crecieron aprendiendo que la palabra correcta es pastafrola y que, quienes decían pastaflora estaban equivocados. La Real Academia Española respondió al respecto y expliocó cómo se escriber correctamente esta esquisitez.

Según la Real Academia Española, esta palabra proviene del italiano "pasta frolla" (masa quebrada), que da cuenta de una masa de pastel ligera y crujiente. La RAE dejó bien sentado y claro que la forma correcta de nombrarla y escribirla es pastafrola.

Pastafrola es el término adecuado para referirse al pastel, tarta o postre habitualmente de membrillo y que muchos consumen. Aunque también existes variedades de dulce de leche o dulce de batatas.

Sin embargo, el vocablo pastaflora también aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, en alusión netamente a la masa.

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En otros términos, ambas versiones son válidas para la RAE, aunque con diferencias casi imperceptibles en sus significados:

Pastafrola: 1. f. Arg., Par. y Ur. Pastel cubierto generalmente de dulce de membrillo o de leche y decorado con tiritas entrecruzadas de la misma masa que la base.

Pastaflora: Pasta hecha con harina, azúcar y huevo, tan delicada que se deshace en la boca.

No obstante, la propia RAE señala que la forma “pastafrola” es la preferida en América por ser la más próxima a la etimología italiana “pastafrolla”, mientras que, pastaflora es más común en España.

Fuente: hoy.com.py

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