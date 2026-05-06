La RAE reveló cómo se llama el punto de la letra "i"

Según la Real Academia Española (RAE), el punto sobre la letra "i" (y la "j") no tiene un nombre técnico específico; simplemente se le denomina punto. Para diferenciarlo, se puede utilizar la expresión "punto de la i" frente al "punto de la jota".

Punto de la "i": Es la denominación adecuada.

Ausencia de nombre propio: A diferencia de la virgulilla de la ñ o la tilde de acentuación, este punto carece de un nombre técnico único.

Origen: El uso de este punto proviene de la Edad Media para diferenciar la "i" en escrituras cursivas.

Diéresis: Si se colocan dos puntos (¨) sobre la "i" o la "u" (como en pingüino), se llama diéresis.

No obstante, su nombre técnico es "diacrítico" o "punto volado".

Otra de las dudas más comunes es que si: ¿es obligatorio colocarlo? ¿Se considera una falta de ortografía no hacerlo? La RAE también ofrece una respuesta.

La Ortografía de la lengua española (2010) no establece de manera explícita que la letra "i" deba incluir obligatoriamente el punto, ni califica su ausencia como incorrecta.

rae Punto de la letra "i". Lejos de tratarse de una decisión estética, el punto de la letra "i" surgió como una necesidad para facilitar la lectura de algunas palabras.

Sin embargo, en la obra también se deduce que el punto es uno de los rasgos distintivos de esta grafía, permitiendo diferenciarla de otras letras. Por ello, omitirlo implicaría apartarse de la forma canónica de la letra, lo que podría afectar la claridad y precisión en la escritura, aspectos fundamentales en la norma ortográfica.

La Ortografía de la lengua española señala que las letras mayúsculas "I" y "J" no llevan el punto que caracteriza a sus formas minúsculas, como se observa en palabras como Inés, Javier o HIJO.

Este diseño ya está definido en fuentes tipográficas y mecanográficas, pero en escritura a mano es común que algunas personas añadan un punto sobre la "I" mayúscula cuando es solo un trazo vertical, para mejorar la legibilidad. Esta práctica, aunque no es normativa, no se considera incorrecta.

Fuente: iprofesional.com