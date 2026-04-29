Según la RAE así es la forma correcta de escribir y referirse a la palabra "hobby"

El término hobby es muy utilizado para describir una actividad que se realiza por gusto o entretenimiento en el tiempo libre. Sin embargo, proviene del inglés y la Real Academia Española (RAE) recomienda alternativas en español para su uso.

La palabra hobby es una voz inglesa, y dado que en el español existen equivalencias, la recomendación es usar en su lugar afición o pasatiempo.

El sustantivo hobby está registrado en el Diccionario de la lengua española, es válido su uso siempre y cuando se resalte con letra cursiva o entre comillas por tratarse de un extranjerismo no adaptado.

De igual manera, el Diccionario panhispánico de dudas recomienda optar por alternativas españolas como afición o pasatiempo.

Según la RAE, el anglicismo hobby puede sustituirse por los términos afición o pasatiempo, que transmiten el mismo significado dentro del contexto de actividades recreativas.

En español, una afición es una inclinación o interés especial por algo, mientras que pasatiempo hace referencia a cualquier actividad que se realiza para entretenerse o disfrutar durante los momentos de ocio.

El uso de palabras en español ayuda a preservar la riqueza del idioma y evita la adopción innecesaria de extranjerismos. Además, afición y pasatiempo son términos ampliamente reconocidos y comprensibles para todos los hablantes del español.

Aun así, la palabra hobby sigue siendo de uso frecuente, especialmente en ámbitos informales y digitales, por lo que su reemplazo depende de la preferencia de cada usuario.

El significado de hobby tal y como indica el Diccionario de la lengua española (DLE): Actividad que, como afición o pasatiempo favorito, se practica habitualmente en los ratos de ocio.

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Según la Ortografía de la lengua española, los extranjerismos y latinismos crudos o no adaptados (aquellos que se utilizan con su grafía y pronunciación originarias y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español) deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su carácter foráneo.

Las locuciones o dichos en otras lenguas que se utilicen en textos españoles deben escribirse con un distintivo, y esto es en cursiva o, en su defecto, entre comillas.

Por otra parte, cuando estos términos han sido adaptados a nuestro idioma, se deben regir por la Ortografía de la lengua española. La palabra hobby no ha sido adaptada, y probablemente tampoco pase a futuro, pues tiene equivalencias válidas en el español.

Fuente: tn.com.ar