"¿Qué hora es?" o "¿qué horas son?": la RAE explicó cuál es la manera adecuada de preguntar la hora

Aunque ambas expresiones se utilizan en distintos contextos y regiones, la Real Academia Española establece recomendaciones claras al respecto.

Una de las cosas por las que más solemos preguntar es la hora. Normalmente solemos hacerlo en singular. Para ello hacemos uso de la expresión en singular "Qué hora es", aunque son muchas las personas que parece que optan por utilizar el plural para ello: "Qué horas son".

Ahora bien, ¿es esto correcto? Parece que la RAE lo tiene bastante claro.

¿Qué hora es o qué horas son? La Real Academia Española da una explicación muy puntual sobre este tema: ambas se pueden usar, son admitidas; pero solo una es la realmente correcta.

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Para preguntar la hora, la expresión usada en español en la lengua general culta es «¿Qué hora es?». Aunque se admite, se recomienda evitar el uso de «¿Qué horas son?». pic.twitter.com/Taf93maY2V — RAE (@RAEinforma) March 18, 2020

La manera correcta es: ¿qué hora es?

Según la RAE, la forma estándar y más correcta para preguntar la hora es “¿Qué hora es?". Esta expresión se considera general y neutra en la lengua española, independiente de la hora concreta que se quiera conocer.

“Para preguntar la hora, la expresión usada en español en la lengua general es ¿Qué hora es? Aunque se admite, se recomienda evitar el uso de ¿Qué horas son?”, explicó la RAE en su página web.

Aunque ha tratado de recordar que lo más adecuado es preguntar la hora de forma singular, tambíen admite que hacerlo en plural es correcto. Aun así, ha recordado que decir "qué horas son estas de venir", está bien y admite el empleo del plural.

Fuente: cope.es