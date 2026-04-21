¿Se dice "buen día" o "buenos días"?: la RAE resolvió cuál es la forma definitiva de saludar

Sin embargo, esto no quiere decir que buen día y buenos días se usen igualitariamente en todo el mundo, ya que el uso de cada una depende mucho de la región. Por un lado, la expresión buenos días es la más común, y, por eso, es la más usada en las regiones hispanohablantes; además, es la única forma de saludo en España; es decir, en este país, casi nunca nos encontraremos con alguien diciendo “buen día”.

En América la expresión buen día es menos común en comparación con buenos días. A pesar de esto, muchas personas alternan entre ambas formas de saludo según el contexto o la preferencia personal.

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En algunas regiones, buen día se utiliza ocasionalmente, pero buenos días sigue siendo la fórmula más habitual y reconocida para saludar por la mañana.

La región donde es más común decir "buen día" es en el Río de la Plata. Esto podría deberse a la influencia del italiano en esta zona, ya que, en ese idioma, así como en otros cercanos, las fórmulas de saludo se emplean siempre en singular (buon giorno, good morning, bonjour, bom dia).

El español, con su riqueza de variantes, presenta diferencias claras a la hora de elegir fórmulas de cortesía matutinas. Mientras en América Latina se alterna entre el singular y el plural (‘buen día’ y ‘buenos días’), en España predomina el uso en plural.

como manera de despedirse, la expresión buen día es bastante habitual y es usada tanto en América como en España, tal vez, para abreviar expresiones como "que tenga/pase un buen día" o "le deseo un buen día", entre otras.

Fuente: profemonica.com