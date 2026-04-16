La RAE definió cuál es la correcta abreviatura de horas: No es hrs. ni hs.

Muy probable te has referido a hora con hrs. o hs., o lo has visto escrito en algún resultado de atletismo, pero ninguna de estas 2 opciones es la abreviatura correcta, ya que para la RAE hay otra que es la correcta para utilizar al momento de escribir.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la abreviatura correcta de hora es h, sin punto ni en plural. Debido a ello, la próxima vez que te toque escribir esta palabra, opta por la forma válida en el español y así acertarás en un trabajo escolar.

Incluso, hs es la abreviatura o tiene un significado diferente.

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La h proviene del Sistema Internacional de Unidades, donde representa a la unidad de tiempo hora. Cabe mencionar que los símbolos no llevan punto final, a diferencia de las abreviaturas.

Esto significa que la forma adecuada sería: "El vuelo sale a las 16:00 h", y no "a las 16:00 hs" ni "a las 16:00 hrs.", expresiones muy comunes pero incorrectas según la norma.

La institución subraya que los símbolos, a diferencia de las abreviaturas, no se pluralizan ni se acompañan de punto final, ya que su forma es invariable, independientemente de la cantidad que representen.

Fuente: tvazteca.com