La RAE reveló cuál es la palabra indicada para reemplazar a "hater"

Una idea similar se puede encontrar en el término español odiador, de la que se documentan ejemplos al menos desde el siglo XIX como figura en el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) de la RAE y cuyo uso puede extenderse a ese nuevo contexto digital y de las redes sociales.

De este modo, habría sido más adecuado decir en los ejemplos anteriores "Así se enfrentan las empresas contra los odiadores en internet", "Si haces esto en las redes sociales, eres un odiador" y "Arrasa atacando a sus odiadores en su nuevo videoclip".

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El término “odiador” ya cuenta con documentación en nuestra lengua, especialmente en el ámbito de las redes sociales, donde se emplea para describir a usuarios que, con frecuencia, publican comentarios hostiles o buscan generar polémicas negativas.

En las redes sociales como X (ex Twitter), Facebook o Instagram, los odiadores son identificados como aquellos que critican con intenciones destructivas, en lugar de aportar críticas constructivas.

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Si bien algunas de las recomendaciones de la RAE responden a términos más adecuados y que poco a poco se ven abandonados, otras pueden parecer extrañas por la forma en que representan a una traducción tan exacta, como ocurre en este caso.

En cualquier caso, existen otras expresiones, quizá más transparentes, como enemigo, detractor, difamador, maldiciente, aquel/el que odia, etc.

Finalmente, si se opta por utilizar el anglicismo, lo adecuado es escribirlo con cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

Fuente: fundeu.es