La RAE reconoció el término "jijear" y explicó qué significa

El término, antes relegado al ámbito informal, adquiere ahora estatus oficial con la definición de verbo intransitivo que significa “lanzar el grito jubiloso ¡ji, ji, ji!”, y se usa especialmente en ciertas regiones hispanohablantes.

Esta inclusión refleja la evolución viva del idioma y la atención que la RAE presta a las formas contemporáneas de comunicación.

La reciente inclusión de “jijear” en el Diccionario de la lengua española no solo incorpora una expresión viva del habla cotidiana, sino que también refleja cómo la lengua se adapta a los cambios sociales y digitales contemporáneos.

Lejos de ser un simple sinónimo de “reír”, el término captura una carcajada específica y efusiva (¡ji, ji, ji!) que resuena en momentos de alegría compartida. Al legitimar este vocablo, la Real Academia Española reconoce el impacto de las prácticas comunicativas actuales en la evolución del idioma, abriendo espacio en el corpus oficial para formas expresivas que emergen del uso popular y digital.

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En plataformas como X, “jijear” se ha popularizado como una señal de risa desbordada, escandalosa y compartida, convirtiéndose en un marcador emocional característico de situaciones de diversión espontánea.

Frases como “me la pasé jijendo toda la noche” o “nos pusimos a jijear” ya circulan con naturalidad en la jerga digital, alimentadas por memes, videos virales y bromas colectivas que dan forma a un lenguaje cada vez más influido por lo visual y lo inmediato.

Así, la RAE no solo valida un término, sino que reconoce cómo el uso social y digital moldea el idioma, incorporando expresiones que nacen del humor y la interacción en línea, pero que terminan arraigándose en el repertorio común.

Fuente: la100.cienradios.com