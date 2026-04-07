La RAE confirmó cuál es la palabra para referirse a "rimmel"

Según la cuenta oficial de la RAE en redes sociales, el extranjerismo rimmel debe evitarse. En su lugar, se recomienda emplear la forma adaptada “rímel”, que ya está incorporada al español, o usar expresiones como “máscara (de pestañas)”.

Según la Real Academia Española (RAE), la forma correcta de escribir este cosmético es rímel (con tilde y una sola 'm'), adaptada del francés y de la marca original. Se define como el cosmético para oscurecer, definir y endurecer las pestañas. Se recomienda preferiblemente usar el término "máscara de pestañas".

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El uso de palabras en español ayuda a proteger y enriquecer el idioma, evitando la adopción innecesaria de términos extranjeros, especialmente cuando ya existen equivalentes adecuados y comprensibles. Además, “rímel” está registrado en el Diccionario de la lengua española (DLE) como una forma válida y reconocida.

Consideraciones de cómo escribir "rímel", según la RAE

Ortografía: Se debe escribir con tilde en la 'i' (rímel) por ser una palabra llana terminada en consonante distinta de -n o -s

Se debe escribir con tilde en la 'i' (rímel) por ser una palabra llana terminada en consonante distinta de -n o -s Plural: El plural recomendado es rímeles

El plural recomendado es Origen: Proviene del francés rimmel , apellido del creador del producto, Eugène Rimmel

Proviene del francés , apellido del creador del producto, Eugène Rimmel Alternativa: La RAE prefiere el uso de la expresión "máscara" o "máscara de pestañas"

La RAE prefiere el uso de la expresión "máscara" o "máscara de pestañas" Uso de "Rimmel": La forma con doble 'm' es la marca comercial, no la adaptación gráfica del producto aceptada en el diccionario

Fuente: tn.com.ar