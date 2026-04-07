La RAE confirmó cuál es la palabra para referirse a "rimmel"

Como máximo organismo que rige las reglas del idioma español, la Real Academia Española (RAE) aclaró cuál es la palabra correcta para referirse a "rimmel". Se trata de otros de los clásicos ejemplos de extranjerismos innecesarios.
El término rimmel es comúnmente utilizado para referirse al cosmético que se aplica en las pestañas con el objetivo de alargarlas, oscurecerlas o darles volumen.
Sin embargo, este vocablo es un extranjerismo procedente del inglés, y su origen se remonta a una marca registrada. La Real Academia Española sugiere alternativas en español más adecuadas para su uso.
Según la cuenta oficial de la RAE en redes sociales, el extranjerismo rimmel debe evitarse. En su lugar, se recomienda emplear la forma adaptada “rímel”, que ya está incorporada al español, o usar expresiones como “máscara (de pestañas)”.
Según la Real Academia Española (RAE), la forma correcta de escribir este cosmético es rímel (con tilde y una sola 'm'), adaptada del francés y de la marca original. Se define como el cosmético para oscurecer, definir y endurecer las pestañas. Se recomienda preferiblemente usar el término "máscara de pestañas".
El uso de palabras en español ayuda a proteger y enriquecer el idioma, evitando la adopción innecesaria de términos extranjeros, especialmente cuando ya existen equivalentes adecuados y comprensibles. Además, “rímel” está registrado en el Diccionario de la lengua española (DLE) como una forma válida y reconocida.
Consideraciones de cómo escribir "rímel", según la RAE
- Ortografía: Se debe escribir con tilde en la 'i' (rímel) por ser una palabra llana terminada en consonante distinta de -n o -s
- Plural: El plural recomendado es rímeles
- Origen: Proviene del francés rimmel, apellido del creador del producto, Eugène Rimmel
- Alternativa: La RAE prefiere el uso de la expresión "máscara" o "máscara de pestañas"
- Uso de "Rimmel": La forma con doble 'm' es la marca comercial, no la adaptación gráfica del producto aceptada en el diccionario
Fuente: tn.com.ar