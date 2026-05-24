La RAE incorporó nuevas palabras a su diccionario y te sorprenderán

Relacionadas con el medio ambiente se agregaron descarbonizar, huella ecológica y pobreza energética. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado expresó que no existe ningún otro diccionario con estas prestaciones.

Además, anunció que Dolores Corbella será la nueva directora del DLE, sustituyendo a Paz Battaner. En total son 4.381 novedades en esta actualización 23.7. Allí se incorporaron por primera vez sinónimos y antónimos de cada término.

RAE: nuevas palabras

En el ámbito de la gastronomía se agregaron cochifrito, colín, retrogusto, masa madre y en el apartado de piezas de pan aparecen pico, palitroque y regañá.

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Por otra parte, ahora tóxico también tiene como significado “influir de forma nociva o perniciosa sobre alguien”.

En el apartador de internet se pueden encontrar nuevas palabras como pixelar, banner, big data y cookie. En lo sexual aparecen los términos de no binario y disforia de género.

En el medio ambiente se suman las siguientes entradas: descarbonizar, biocapacidad, corredor ecológico, huellas de carbono, huellas ecológicas y huella hídrica.

Chundachunda (definida como música fuerte o machacona), machirulo, perreo, sinhogarismo, postureo y videoarbitraje (VAR) completan la lista.

También, en la Argentina se aplicaron nuevos cambios como la modificación de términos como peronismo y estado de sitio, y la incorporación de intervencionismo y neoconservador.

Para terminar, ingresan las palabras sonidista, cortometrajista, microfonista y orscarizar al igual que kriptonita que está sacada del cómic de Superman.

Fuente: tn.com.ar