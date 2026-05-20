La RAE fue contundente sobre esta gran duda: ¿las mayúsculas llevan tilde?

Para la RAE todas las mayúsculas deben llevar tilde. La RAE puntualiza que no existe ninguna razón hoy por la que no se deban tildar.

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la RAE, recuerda que las letras mayúsculas también llevan tilde si así lo requiere la palabra de acuerdo con las normas de acentuación.

La RAE precisa que, puesto que la mayúscula y la minúscula son únicamente distintas realizaciones de un mismo grafema, no existe motivo alguno por el que las palabras escritas en mayúsculas deban recibir distinto tratamiento en lo que al uso de la tilde o la diéresis se refiere.

Las reglas de aplicación de ambos diacríticos rigen para todas las palabras, con independencia de la forma en que estén escritas.

Por este motivo, destaca la RAE, el empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación gráfica: CÓRDOBA, Álvaro.

Del mismo modo, las letras mayúsculas se escribirán con diéresis si así les corresponde: ANTIGÜEDAD, PINGÜINO. Estas normas son igualmente aplicables a los textos escritos en versalita.

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Pese a la idea extendida de que las mayúsculas no se tildan, la FundéuRAE aclara que, tal como señala la “Ortografía de la lengua española”, las mayúsculas se acentúan obligatoriamente cuando la palabra lo requiera, se trate de una mayúscula inicial o de una palabra entera escrita en mayúsculas.

La práctica de no tildar las mayúsculas empezó a hacerse común en la época de la composición manual en las imprentas, por los problemas de tipo técnico que generaba, y también cuando se utilizaban las máquinas de escribir, por razones de tipo estético.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Fuente: hoy.com.py y lmneuquen.com