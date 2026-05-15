La RAE dejó bien en claro las diferencias entre "mirar" y "ver"

Y las diferencias entre ambos se encuentran en el centro de muchas de las disparidades en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, pues son extensibles al resto de sentidos también como la diferencia entre oír y escuchar.

Muchos consideran que los verbos "ver" y "mirar" significan lo mismo; pero este es una confusión que ha sido aclarada por la Real Academia Española (RAE).

Mirar es algo que hacemos siempre que tenemos los ojos abiertos, pues refleja el proceso por el cual la luz incide sobre la parte trasera de los ojos y genera imágenes.

Así, es al mirar cuando recibimos impresiones de colores, de formas, de texturas, etc. y con ellas percibimos el entorno que nos rodea. Así que, a la hora de mirar, miramos todo lo que tenemos delante nuestra.

Pero no vemos todo lo que miramos. Ver es el acto de transformar lo que miramos en conocimiento. Miramos una cosa de color marrón, plana y con cuatro palos marrones y vemos una mesa.

Ahí se ha dado un salto que ha transformado el estímulo sensorial en un producto mental, una idea, un concepto, con el cual el cerebro puede operar.

No le sirve de nada la cosa marrón con palos, pero en cambio sabe que en una mesa puede colocar la comida, o ponerse a trabajar, o lo que quiera hacer al momento.

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El primer significado para el verbo "ver" que aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) es el de "Percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz"; mientras que el primero para el verbo "mirar" es "Dirigir la vista a un objeto".

Estos dos verbos en español que se emplean para recrear, mediante el lenguaje, el sentido de la vista y que no tienen el mismo significado, por lo menos de forma directa, pero que están interrelacionados.

Ver: implica percibir o conocer mediante el uso de la vista (sin.: avistar, presenciar, testimoniar, reparar en, notar). La percepción es un proceso que nos permite -gracias al modo en que la luz se refleja en los objetos y dependiendo de las condiciones físicas del ojo- darnos cuenta de aquello que nos rodea.

implica percibir o conocer mediante el uso de la vista (sin.: avistar, presenciar, testimoniar, reparar en, notar). La percepción es un proceso que nos permite -gracias al modo en que la luz se refleja en los objetos y dependiendo de las condiciones físicas del ojo- darnos cuenta de aquello que nos rodea. Mirar: según el diccionario de la RAE, en una primera acepción, tiene que ver con «dirigir la vista hacia un objeto», es decir, enfocar algo en particular (sin.: apuntar, dirigir la vista hacia, contemplar, fijar la vista).

Fuente: eldiarocorreo.pe