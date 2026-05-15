Una profunda conmoción sacude a la ciudad de Córdoba tras conocerse la trágica muerte de una niña de apenas 5 años. La pequeña perdió la vida el jueves por la noche, en un accidente con un portón de su casa, que le terminó provocando heridas fatales.
Quién es la niña que murió aplastada por un portón: el accidente lleno de dolor y tristeza
Una dolorosa tragedia sacudió a una familia, luego de un accidente fatal que terminó con la muerte de una niña de 5 años
El hecho ocurrió pasadas las 20 horas en una vivienda ubicada en la calle Cacheuta al 3500, en el barrio Altos de Vélez Sarsfield, al sur de la capital de Córdoba.
Según fuentes policiales y el relato de los testigos, el accidente se produjo en un instante de descuido doméstico con consecuencias devastadoras. La madre de la niña se encontraba retirando su automóvil de la cochera y, en el momento en que se disponía a cerrar el portón de hierro, una de las hojas cedió de su carril o soporte y cayó pesadamente sobre la menor, quien se encontraba a pocos metros del lugar.
Accidente en Córdoba: una lucha desesperada por salvarla
Ante los gritos de auxilio tras el accidente, el personal policial que patrullaba la zona intervino de inmediato. Ante la urgencia del cuadro, los efectivos decidieron no esperar una ambulancia y trasladaron a la niña junto a sus familiares en un móvil policial hacia la Clínica Vélez Sarsfield, el centro de salud más cercano.
Al ingresar al shock room, los médicos diagnosticaron un cuadro sumamente crítico: traumatismo de cráneo grave con sangrado interno y una hemorragia masiva en la zona abdominal.
A pesar de que fue ingresada de urgencia a cirugía para intentar estabilizarla, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento, minutos después de la intervención.
Contención a la familia tras el accidente
La noticia del accidente generó un impacto inmediato en el vecindario y en la comunidad educativa de la zona. Personal de la División Bienestar Policial de Córdoba se hizo presente en la clínica para brindar asistencia psicológica y contención a los padres y familiares directos, quienes se encontraban en estado de shock tras el fatal accidente.
La Justicia local ha iniciado una investigación de oficio para determinar las causas técnicas que provocaron el desprendimiento del portón, mientras que la vivienda quedó bajo consigna para las pericias de rigor.
Esta tragedia vuelve a poner el foco en la seguridad de las instalaciones domésticas pesadas, en una semana donde se registraron incidentes similares en otras provincias, marcando una racha negra de accidentes domésticos evitables que terminan de la peor manera.