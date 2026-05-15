Quién es la niña que murió aplastada por un portón: el accidente lleno de dolor y tristeza

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Accidente en Córdoba: una lucha desesperada por salvarla

Ante los gritos de auxilio tras el accidente, el personal policial que patrullaba la zona intervino de inmediato. Ante la urgencia del cuadro, los efectivos decidieron no esperar una ambulancia y trasladaron a la niña junto a sus familiares en un móvil policial hacia la Clínica Vélez Sarsfield, el centro de salud más cercano.

Al ingresar al shock room, los médicos diagnosticaron un cuadro sumamente crítico: traumatismo de cráneo grave con sangrado interno y una hemorragia masiva en la zona abdominal.

A pesar de que fue ingresada de urgencia a cirugía para intentar estabilizarla, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento, minutos después de la intervención.

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Contención a la familia tras el accidente

La noticia del accidente generó un impacto inmediato en el vecindario y en la comunidad educativa de la zona. Personal de la División Bienestar Policial de Córdoba se hizo presente en la clínica para brindar asistencia psicológica y contención a los padres y familiares directos, quienes se encontraban en estado de shock tras el fatal accidente.

La Justicia local ha iniciado una investigación de oficio para determinar las causas técnicas que provocaron el desprendimiento del portón, mientras que la vivienda quedó bajo consigna para las pericias de rigor.

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Esta tragedia vuelve a poner el foco en la seguridad de las instalaciones domésticas pesadas, en una semana donde se registraron incidentes similares en otras provincias, marcando una racha negra de accidentes domésticos evitables que terminan de la peor manera.