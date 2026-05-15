Una mañana de trabajo habitual se transformó en una tragedia el jueves en Almagro. Un hombre de 73 años, histórico empleado de una tradicional gomería, perdió la vida en un terrible accidente, luego de que el pesado portón de entrada del local cediera y cayera sobre él.
Accidente y muerte en una gomería: un humilde trabajador perdió la vida de una manera absurda
“Era un trabajador ejemplar”, reveló un vecino de la gomería, en referencia hombre muerto en el accidente
La víctima fue identificada como Jorge Gómez. La tragedia ocurrió alrededor de las 8.55 en "Casa Pesqueira", un comercio ubicado sobre la avenida Córdoba al 3400, entre las calles Billinghurst y Mario Bravo.
Accidente en la gomería: cómo fue la tragedia
El dramático episodio sucedió en el momento exacto en que Gómez se disponía a abrir las instalaciones para iniciar la jornada laboral. Fuentes oficiales confirmaron que, al momento del colapso del portón, las condiciones climáticas eran óptimas y prácticamente no había ráfagas de viento en Almagro (apenas se registraban unos 4 kilómetros por hora), por lo que la principal hipótesis apunta a una falla en la propia estructura de la estructura.
Tras el accidente, efectivos de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron rápidamente al lugar. Gómez fue hallado inconsciente en el suelo y, pese a que los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, lamentablemente solo pudieron constatar su deceso en el lugar de los hechos.
Conmoción y consternación por el accidente
La noticia del accidente generó una profunda conmoción entre los vecinos y comerciantes de la cuadra, quienes le tenían un gran afecto a la víctima.
“Era un trabajador ejemplar. ¿La verdad? 10 puntos. Es una pérdida muy lamentable", relató un ex proveedor de la gomería a la prensa. Por su parte, un empleado de mantenimiento de la zona lo recordó con cariño: "Siempre estaba a las 8 de la mañana acá. Apenas me enteré pensé 'que no sea quien yo conozco', y era él. Me lo imaginé como siempre, con su camisita".
A las pocas horas de la tragedia, los familiares de Gómez llegaron al lugar de los hechos, visiblemente golpeados por la noticia, y acompañaron las labores de la Policía Científica antes de que el cuerpo fuera trasladado a la morgue.
Por el momento, el lugar se encuentra acordonado y con fajas de seguridad. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del doctor Troncoso, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar con exactitud las causas que provocaron el desprendimiento de la pesada estructura.