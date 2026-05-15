Accidente y muerte en una gomería: un humilde trabajador perdió la vida de una manera absurda

Accidente en la gomería: cómo fue la tragedia

El dramático episodio sucedió en el momento exacto en que Gómez se disponía a abrir las instalaciones para iniciar la jornada laboral. Fuentes oficiales confirmaron que, al momento del colapso del portón, las condiciones climáticas eran óptimas y prácticamente no había ráfagas de viento en Almagro (apenas se registraban unos 4 kilómetros por hora), por lo que la principal hipótesis apunta a una falla en la propia estructura de la estructura.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron rápidamente al lugar. Gómez fue hallado inconsciente en el suelo y, pese a que los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, lamentablemente solo pudieron constatar su deceso en el lugar de los hechos.

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Conmoción y consternación por el accidente

La noticia del accidente generó una profunda conmoción entre los vecinos y comerciantes de la cuadra, quienes le tenían un gran afecto a la víctima.

“Era un trabajador ejemplar. ¿La verdad? 10 puntos. Es una pérdida muy lamentable", relató un ex proveedor de la gomería a la prensa. Por su parte, un empleado de mantenimiento de la zona lo recordó con cariño: "Siempre estaba a las 8 de la mañana acá. Apenas me enteré pensé 'que no sea quien yo conozco', y era él. Me lo imaginé como siempre, con su camisita".

A las pocas horas de la tragedia, los familiares de Gómez llegaron al lugar de los hechos, visiblemente golpeados por la noticia, y acompañaron las labores de la Policía Científica antes de que el cuerpo fuera trasladado a la morgue.

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Por el momento, el lugar se encuentra acordonado y con fajas de seguridad. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del doctor Troncoso, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar con exactitud las causas que provocaron el desprendimiento de la pesada estructura.