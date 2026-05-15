Quiénes son las tres personas muertas en el terrible accidente vial donde una camioneta chocó con un camión

Mientras la comunidad de Devoto llora a sus vecinos, las estadísticas de inseguridad vial en la provincia alcanzan niveles alarmantes: en apenas dos semanas de mayo ya han muerto 20 personas, elevando la cifra total de víctimas fatales a 139 en lo que va del año.

Esta tragedia, que involucró a una camioneta y un camión con acoplado, supera en gravedad a otros choques múltiples registrados anteriormente en 2026, donde las víctimas no habían pasado de dos por evento. La peligrosidad de las rutas de Córdoba vuelve a quedar en el centro del debate, en un año donde la mayoría de los fallecimientos se concentran en rutas, autovías y autopistas.

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Accidente en Córdoba: quiénes son los fallecidos en la tragedia

Tras las primeras pericias en el lugar y la notificación a sus familiares, las autoridades confirmaron la identidad de las tres personas que perdieron la vida de forma instantánea. Se trata de vecinos reconocidos de la localidad de Devoto que se trasladaban en la camioneta:

Oscar Ignacio Rivarola (70): quien se encontraba al mando de la unidad.

Miguel Ángel Paulasso (81).

Mónica Bianchi: una mujer también adulta mayor.

Por su parte, el conductor del camión Volkswagen con acoplado fue identificado como Rodolfo Stancich, de 67 años y oriundo de Cavanagh, quien resultó con golpes menores, pero debió ser asistido por una fuerte crisis nerviosa tras el impacto.

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Cómo ocurrió el accidente

El accidente se desencadenó poco después de las 8 de la mañana en un sector crítico de la red vial cordobesa. El punto del impacto es un cruce en "T" con vías de acceso laterales, catalogado históricamente como una intersección peligrosa.

Según las primeras reconstrucciones oficiales, los tres fallecidos en la tragedia se desplazaban en una camioneta Chevrolet Tracker por la ruta provincial 3. Al intentar ingresar a la ruta nacional 8, se produjo la colisión contra el camión que circulaba por esta última vía. El choque fue de tal magnitud que la camioneta quedó convertida en una masa de hierros, transformándose en una trampa mortal para sus ocupantes, quienes, según fuentes policiales, fallecieron prácticamente en el acto.

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Bomberos voluntarios, personal de la Policía Caminera y servicios de emergencia trabajaron arduamente en el lugar, aunque no pudieron hacer nada por salvar a los ocupantes de la camioneta.