Cuotas de $323.000 y la casa propia: el plan de viviendas del IPV que tiene mayor éxito

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Construyo Mi Casa: el plan de viviendas del IPV

El plan del IPV es Construyo Mi Casa. Consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda. El IPV presta hasta el 85% del costo total, mientras que el otro 15% lo debe tener el solicitante.

Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en menos de $325.000.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa y los ingresos mínimos del solicitante:

55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)

69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

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Un punto a tener en cuenta es que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares, según lo estipulado por el IPV.

Además, las personas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses y estos deben tener los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Por último, para acceder a estos créditos del IPV y construir la casa, el titular no debe tener inmuebles a su nombre, ya que el objetivo es que sirvan para construir la primera vivienda.