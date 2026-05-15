El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) está muy cerca de abrir la inscripción para la construcción y entrega de casas para docentes y para la clase media. En tanto, mantiene abierta la posibilidad de que aquellas personas que posean un lote, puedan construir su casa gracias a créditos hipotecarios a cuotas muy bajas.
Cuotas de $323.000 y la casa propia: el plan de viviendas del IPV que tiene mayor éxito
Mientras se aguarda que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) abra la inscripción para casas para la clase media y docentes, sigue en vigencia y con inscripción abierta uno de sus programas más exitosos
Uno de los planes de vivienda más exitosos del IPV en los últimos años es el Construye Mi Casa. Este consiste en el otorgamiento de un crédito para la construcción de casas que van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados.
Dependiendo de cómo sea la casa y del ahorro de la persona, es la cantidad de plata a pedir, como así también la cuota a devolver. En este sentido, también se tienen en cuenta los ingresos. Igualmente, según los cálculos del IPV, la cuota más baja sería de $323.000.
Construyo Mi Casa: el plan de viviendas del IPV
El plan del IPV es Construyo Mi Casa. Consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda. El IPV presta hasta el 85% del costo total, mientras que el otro 15% lo debe tener el solicitante.
Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en menos de $325.000.
Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa y los ingresos mínimos del solicitante:
- 55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)
- 69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)
- 80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)
- 100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)
- 120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)
- 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)
Un punto a tener en cuenta es que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares, según lo estipulado por el IPV.
Además, las personas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses y estos deben tener los servicios de agua potable y energía eléctrica.
Por último, para acceder a estos créditos del IPV y construir la casa, el titular no debe tener inmuebles a su nombre, ya que el objetivo es que sirvan para construir la primera vivienda.