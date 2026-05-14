Cuáles son los planes de casas del IPV para la clase media y por dónde inscribirse

Los planes de casas para la clase media del IPV

Entre los planes de vivienda que se encuentran vigentes, figuran:

Mendoza Construye – Línea de Acción I (Vivienda Social) : Este programa está orientado a familias con dificultades para acceder al crédito privado y que tienen ingresos bajos. En este caso, no está pensado para clase media y se requiere estar inscriptos en el RENHABIT, no poseer otros inmuebles y residir en Mendoza. Las familias deben estar organizadas a través de entidades intermedias o municipios que aporten el terreno urbanizado.

: Este programa está orientado a familias con dificultades para acceder al crédito privado y que tienen ingresos bajos. En este caso, no está pensado para clase media y se requiere estar inscriptos en el RENHABIT, no poseer otros inmuebles y residir en Mendoza. Las familias deben estar organizadas a través de entidades intermedias o municipios que aporten el terreno urbanizado. Mendoza Construye – Línea de Acción II (Participación Público-Privada) : pensado para clase media o personas que puedan aportar el 75% de la vivienda. Actualmente, se espera que haya nuevas convocatorias. La inscripción es a través de la web del IPV.

: pensado para clase media o personas que puedan aportar el 75% de la vivienda. Actualmente, se espera que haya nuevas convocatorias. La inscripción es a través de la web del IPV. IPV Mi Casa : uno de los planes de mayor éxito. Destinado a la clase media, comprende de viviendas individuales, dúplex y departamentos, todos de dos dormitorios. Requiere entre 2 y 8 salarios mínimos. La inscripción se hace a través de la web. Está en vigencia, pero no hay proyectos disponibles por el momento.

: uno de los planes de mayor éxito. Destinado a la clase media, comprende de viviendas individuales, dúplex y departamentos, todos de dos dormitorios. Requiere entre 2 y 8 salarios mínimos. La inscripción se hace a través de la web. Está en vigencia, pero no hay proyectos disponibles por el momento. Construyo Mi Casa : planes de vivienda para todo aquel que tenga un lote donde construir. Se solicita que estos tengan los servicios y que el solicitante tenga un ahorro del 20% del total de la vivienda. La inscripción se hace a través de la web del IPV y las casas a construir van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados. En la actualidad, la cuota inicial es de $323.000.

: planes de vivienda para todo aquel que tenga un lote donde construir. Se solicita que estos tengan los servicios y que el solicitante tenga un ahorro del 20% del total de la vivienda. La inscripción se hace a través de la web del IPV y las casas a construir van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados. En la actualidad, la cuota inicial es de $323.000. Mejoro Mi Casa: En este caso, no es para casas nuevas, sino para la construcción de baños, dormitorios, salones u otro tipo de habitaciones. Está destinado a sectores bajos y la demanda la recibe cada municipio, no el IPV.

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Nuevos planes de vivienda del IPV

En las próximas semanas se espera que el IPV abra la inscripción para dos nuevos planes de viviendas. Uno destinado para la clase media y que tiene como objetivo la construcción de 350 casas de una o dos plantas. Estas están destinadas a vivienda única y los interesados deben ganar al menos 5 salarios mínimos, es decir, $1.170.000 entre el grupo familiar.

El otro plan de viviendas del IPV será exclusivo para docentes y se pretende construir unas 250 casas. En ambos casos, la inscripción será a través del sitio web del Instituto Provincial de Vivienda.