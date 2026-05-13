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Mosca de la fruta: la planta que debes tener en casa para eliminarla y que no vuelva

Además de eliminar a la mosca de la fruta, esta planta tiene capacidades repelentes para otras plagas. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La mosca de la fruta detesta el aroma de esta planta. 

La mosca de la fruta detesta el aroma de esta planta. 

La mosca de la fruta, atraída por el azúcar y la fermentación, puede convertir un frutero en un foco de plagas en casa en cuestión de pocas horas. Si bien existen otros tipos de trampas con productos químicos, lo cierto es que puedes recurrir al uso de una famosa planta.

El uso de diferentes plantas puede ser atamente efectivo para la eliminación de distintas plagas en casa. Esto se da, fundamentalmente, por las propiedades repelentes con las que cuentan muchos ejemplares.

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La mosca de la fruta puede vivir m&aacute;s de 40 d&iacute;as en condiciones &oacute;ptimas.&nbsp;

La mosca de la fruta puede vivir más de 40 días en condiciones óptimas.

La planta que debes de tener en casa para eliminar a la mosca de la fruta

La lavanda (Lavandula) es ampliamente conocida por sus propiedades relajantes y su uso en perfumería. Sin embargo, en el mundo de la botánica, funciona como un potente repelente natural.

Tanto para la mosca de la fruta como para otras plagas, el olor del linalol, un componente de este elemento, resulta insoportable.

Tener plantas de lavanda cerca de los puntos de acceso o de la comida actúa como un escudo preventivo que evita que la plaga se instale en casa.

planta de lavanda
La planta de lavanda tiene grandes propiedades repelentes.&nbsp;

La planta de lavanda tiene grandes propiedades repelentes.

Elegir la lavanda sobre los insecticidas comerciales tiene ventajas claras. Es una opción ecológica, segura para tus mascotas y no contamina los alimentos que vas a consumir, manteniendo un ambiente fresco y decorativo.

Dónde ubicar la planta de lavanda para proteger a tus frutas de la mosca

Esta planta necesita sol directo. Al colocarla en el alféizar de la ventana de la cocina, no solo crecerá sana, sino que interceptará a las moscas antes de que entren.

Además de esta ubicación, puedes colocar una pequeña maceta de lavanda cerca de las ventanas o justo al lado de donde guardas las frutas y verduras, fuera de la heladera.

De vez en cuando, frota suavemente sus hojas para liberar los aceites esenciales. Ese aroma intenso es lo que mantendrá a la mosca de la fruta a una distancia considerable.

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