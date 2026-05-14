La planta trepadora que es perfecta para macetas y tiene flores preciosas

planta trepadora ¿Quieres cultivar una planta con flores coloridas? Prueba con las capuchinas. Imagen: composición Diario Uno.

Los cuidados de la capuchina son sumamente sencillos y accesibles, incluso para quienes se inician en el cuidado de las plantas. A continuación, vemos qué necesita esta especie de rápido crecimiento para desarrollarse y transformar el jardín en un espacio único.

Guía de cuidados básicos de la planta capuchina

Los expertos de Hogarmania afirman que esta planta tiene un ciclo de un año. Se siembra a finales de invierno, florece durante la primavera y verano, aunque se puede alargar el periodo, hasta que acaba desapareciendo y deja sus semillas. Puede llegar a brotar al año siguiente de manera espontánea.

Esta planta se puede cultivar directo desde semilla, aunque también se puede comprar el plantín en un vivero. Si vas a cultivar esta especie en maceta, lo ideal es ubicarla en pleno sol, ya que si no recibe suficiente sol no florecerá tan exuberante.

flores de capuchina Esta planta es de la familia de las Tropaeolaceae. Imagen: Magnific.

La capuchina es una planta que demanda humedad constante durante su periodo de floración. Por esta razón, es importante regar de forma frecuente, pero en poca cantidad para lograr un equilibrio. No se recomienda encharcar, porque se pudren las raíces.

Por último, es fundamental destacar que esta planta sufre las bajas temperaturas y las heladas, así que si la cuidar en maceta, puedes trasladarla al interior del hogar. Si la cultivas directo en el sustrato, en los meses de frío puedes proporcionar una capa de mulch o material orgánico, que ayude a aislarla y protegerla del frío.