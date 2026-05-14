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La planta trepadora que es perfecta para macetas y tiene flores preciosas

Se trata de una planta que tiene flores coloridas que alegrarán tu jardín. A continuación, una guía de cuidado para mantenerla saludable

Paula García
Por Paula García [email protected]
Esta planta tiene flores de colores llamativos, amarillo, naranja, rojo e incluso algunas tienen pétalos combinados. Imagen: Hogarmania. 

Esta planta tiene flores de colores llamativos, amarillo, naranja, rojo e incluso algunas tienen pétalos combinados. Imagen: Hogarmania. 

Las enredaderas son una opción excelente para quienes buscan aprovechar las paredes verticales del jardín, e incluso para quienes tienen espacios pequeños, y quieren aprovecharlos al máximo. A continuación, exploramos una planta trepadora ornamental ideal para cultivar en casa.

La capuchina o Tropaeolum majus es una planta ornamental originaria de Sudamérica, específicamente de Los Andes. Se la conoce también por los nombres de Taco de reina, Capucha de monje, Flor de sangre, Pelón, Pelonchili o Espuela de galán.

Esta planta despliega sus flores en forma de trompeta en colores amarillos, naranjas y rojos. Además de ser vistosa, es una especie generosa, ya que puede florecer desde la primavera hasta entrado el otoño.

planta trepadora
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¿Quieres cultivar una planta con flores coloridas? Prueba con las capuchinas. Imagen: composición Diario Uno.

Los cuidados de la capuchina son sumamente sencillos y accesibles, incluso para quienes se inician en el cuidado de las plantas. A continuación, vemos qué necesita esta especie de rápido crecimiento para desarrollarse y transformar el jardín en un espacio único.

Guía de cuidados básicos de la planta capuchina

Los expertos de Hogarmania afirman que esta planta tiene un ciclo de un año. Se siembra a finales de invierno, florece durante la primavera y verano, aunque se puede alargar el periodo, hasta que acaba desapareciendo y deja sus semillas. Puede llegar a brotar al año siguiente de manera espontánea.

Esta planta se puede cultivar directo desde semilla, aunque también se puede comprar el plantín en un vivero. Si vas a cultivar esta especie en maceta, lo ideal es ubicarla en pleno sol, ya que si no recibe suficiente sol no florecerá tan exuberante.

flores de capuchina
Esta planta es de la familia de las Tropaeolaceae. Imagen: Magnific.

Esta planta es de la familia de las Tropaeolaceae. Imagen: Magnific.

La capuchina es una planta que demanda humedad constante durante su periodo de floración. Por esta razón, es importante regar de forma frecuente, pero en poca cantidad para lograr un equilibrio. No se recomienda encharcar, porque se pudren las raíces.

Por último, es fundamental destacar que esta planta sufre las bajas temperaturas y las heladas, así que si la cuidar en maceta, puedes trasladarla al interior del hogar. Si la cultivas directo en el sustrato, en los meses de frío puedes proporcionar una capa de mulch o material orgánico, que ayude a aislarla y protegerla del frío.

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