Pronóstico del tiempo en Mendoza: lluvias y nieve en Tunuyán y Potrerillos para el fin de semana

Pronostico del tiempo, lluvia, nieve, frío, clima (3) La nieve puede caer en algunas zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La situación genera expectativa, especialmente en Potrerillos, uno de los destinos más elegidos por turistas y mendocinos durante los fines de semana. Las precipitaciones y el ingreso de aire frío podrían traducirse en las primeras nevadas visibles del año en sectores de montaña cercanos al Gran Mendoza.

El domingo se espera un marcado descenso de las temperaturas. En Tunuyán, la mínima podría caer hasta los -4°C, con una máxima de apenas 6°C y cielo parcialmente nublado. El frío continuará durante el inicio de la próxima semana, con mínimas bajo cero hasta el martes.

El Gran Mendoza podría tener lluvias el sábado

El pronóstico del tiempo anticipó varios días mayormente nublados en el Gran Mendoza antes de la llegada de lluvias y un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

Para este jueves se espera cielo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 7°C y una máxima de 19°C.

El viernes mantendrá condiciones similares, también con nubosidad persistente y temperaturas levemente más altas, que oscilarán entre los 8°C y los 20°C.

mendoza nieve nevadas Se vienen días fríos en Mendoza y puede llover y hasta nevar en algunas zonas. Imagen ilustrativa. Axel Lloret

El cambio llegará el sábado, cuando se prevén lluvias desde la madrugada y durante la mañana, con precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche. La máxima caerá a 12°C.

El ingreso de aire frío se sentirá con mayor claridad desde el domingo. Aunque mejorarán las condiciones del tiempo, el frío permanecerá, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 4°C y una máxima cercana a los 12°C.

La tendencia continuará durante el inicio de la próxima semana con tiempo más estable, pero con temperaturas moderadas. El lunes se espera una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, mientras que el martes los valores oscilarán entre los 6°C y los 15°C, con cielo algo nublado.