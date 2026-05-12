Nevadas en Neuquén: Chapelco se prepara para una temporada récord en 2026

Chapelco se prepara para una temporada de récord en Neuquén

Uno de los puntos fuertes de este invierno será justamente Chapelco, que llegará con mejoras importantes en su infraestructura. Entre las obras más destacadas aparecen la ampliación del estacionamiento en la base y la renovación del principal medio de elevación del cerro, una mejora clave para optimizar la circulación en los días de mayor movimiento.

Además de la expectativa por la nieve, la provincia también trabaja en la conectividad, especialmente pensando en el turismo internacional. La conexión aérea entre Neuquén y Santiago sigue funcionando como una puerta de entrada estratégica para turistas que llegan desde distintos lugares del mundo rumbo a la cordillera neuquina.

En paralelo, avanzan las obras de pavimentación en los pasos internacionales Mamuil Malal y Pichachén, con el objetivo de garantizar una mejor circulación incluso durante los períodos de mal clima y nevadas intensas.

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En tanto, la provincia también busca seguir creciendo con propuestas vinculadas al turismo termal, religioso, gastronómico y rural. En los últimos días quedó inaugurado un renovado centro termal en la capital neuquina, donde se ofrecen tratamientos con aguas y barros provenientes de Copahue.

Por otro lado, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, presentó el nuevo “Camino de la Fe”, un corredor turístico de 800 kilómetros que unirá distintos puntos de la provincia, desde el norte neuquino hasta Villa La Angostura, integrando más de 80 sitios religiosos e históricos.

El crecimiento del agroturismo también aparece como otra de las apuestas fuertes. Cada vez más productores están transformando sus chacras para recibir visitantes que buscan experiencias vinculadas a la naturaleza, la producción local y la gastronomía regional.

Con mejores perspectivas de nieve, inversiones en infraestructura y una oferta turística cada vez más diversa, Neuquén se prepara para un invierno que promete volver a mover fuerte la montaña.