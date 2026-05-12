Esquel: La Hoya lanza venta de pases 2026 anticipada para la temporada de invierno

Una vez realizada la compra, cada usuario recibe un código QR que luego podrá canjear por el pase ya activado en dos puntos habilitados: la Terminal de Ómnibus de Esquel o la base del cerro durante la temporada.

La Hoya mantiene uno de los diferenciales más buscados por los esquiadores argentinos: su nieve seca y liviana. Gracias a su orientación sur, el cerro logra conservar muy buenas condiciones durante gran parte del invierno, algo que lo posiciona entre los centros de esquí con mejor calidad de nieve del país.

Además, desde 2019 el complejo viene realizando inversiones en infraestructura, medios de elevación y servicios. Para este 2026, el foco estará puesto en reforzar la seguridad en pista y seguir mejorando la experiencia general de quienes visiten la montaña.

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Actualmente, La Hoya cuenta con 30 pistas para todos los niveles, 8 medios de elevación, 645 metros de desnivel y una cota máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar.

A eso se suma el entorno natural de la cordillera chubutense y la oferta turística de Esquel, que cada invierno se transforma en uno de los destinos más elegidos por quienes buscan combinar nieve, tranquilidad y paisajes patagónicos.

La venta de pases ya está disponible en La Hoya y la temporada 2026 ya empezó a jugarse antes de las primeras nevadas.