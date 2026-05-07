Esquí: El tortuoso camino de recuperación de Lindsey Vonn tras los Juegos Olímpicos

La compleja recuperación de Vonn

Pero la realidad física todavía marca el ritmo de su día a día. La ex campeona olímpica estuvo en la alfombra roja de los Met Gala 2026, en lo que fue su primera aparición pública desde el accidente olímpico.

La lesión que sufrió fue extremadamente compleja: fractura de tibia y síndrome compartimental, una combinación que normalmente demanda entre seis y nueve meses de recuperación. Aun así, Vonn aseguró recientemente que espera poder “volver a vivir mucho más normalmente” dentro de las próximas semanas. “Fue un proceso con muchos altibajos”, explicó la estadounidense. “En el último mes mejoré bastante, pero también hubo momentos realmente muy duros”.

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El accidente en Milán-Cortina terminó apenas segundos después de largar la carrera y derivó en varias cirugías de urgencia en Italia antes de regresar a Estados Unidos. Incluso, en uno de los momentos más críticos, existió riesgo de amputación, una posibilidad que finalmente pudo evitarse gracias a la rápida intervención médica.

Más allá del golpe físico, el impacto mental también fue enorme. Vonn pasó semanas inmovilizada en el hospital con fijadores externos, una situación que describió como desesperante. “Necesité toda mi fuerza mental para no volverme loca”, confesó.

De a poco, igual, empezaron a aparecer señales positivas. Apenas dos semanas después de volver a su casa, ya estaba entrenando en bicicleta fija. Después llegaron los trabajos de fuerza y movilidad, siempre de manera progresiva y controlada. En las últimas semanas también volvió a mostrarse afuera, recuperando independencia paso a paso.

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La gran incógnita sigue siendo si habrá una vuelta oficial a las pistas. El accidente olímpico dejó una sensación de historia inconclusa para Vonn, que admitió no haber tenido la despedida que imaginaba. “Nunca tuve mi última bajada, nunca pude despedirme”, reconoció.

Esa sensación mantiene abierta una pequeña puerta. La estadounidense contó que no descarta hacer “una carrera más” para cerrar su historia de otra manera y mencionó, aunque con mucha cautela, la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. “Solo lo haría si sintiera que todavía puedo ser competitiva”, aseguró. “Tendría 45 años… quizás sea demasiado, pero veremos”.