Juegos Olímpicos: Federica Brignone, entre la gloria y el retiro

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Su último año lo explica todo. Diez meses antes de los Juegos, sufrió un accidente en el Campeonato Italiano que le provocó múltiples fracturas en la pierna izquierda. En ese momento, ni siquiera sabía si iba a poder volver a esquiar. Sin embargo, contra todos los pronósticos, terminó en lo más alto del podio en supergigante y slalom gigante.

Lo más fuerte es que lo hizo conviviendo con el dolor. Durante esas bajadas doradas en Tofane, reconoció que se sentía mal físicamente y que ni siquiera podía calentar como correspondía. Ganó desde el límite, empujando el cuerpo al extremo.

Después del impacto olímpico, su vida cambió por completo. Se convirtió en una figura nacional, con agendas cargadas, actos oficiales y encuentros con personalidades como el presidente Sergio Mattarella. Pero ese mismo nivel de exposición también jugó en contra: menos tiempo para enfocarse en la recuperación y más dificultades para sostener la rutina de rehabilitación.

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Hoy la prioridad es clara: su pierna. Brignone volvió a un programa exigente de recuperación, sabiendo que cada avance va a definir su futuro. No hay margen para especular.

En el medio, también dejó ver el lado más humano del circuito. Tras la caída de Lindsey Vonn en los Juegos, se contactó para acompañarla. No es un gesto menor: ambas conocen lo que implica atravesar lesiones graves, perder independencia y tener que reconstruirse desde cero.

Por eso, la decisión final no pasa solo por lo deportivo. Motivación hay, y de sobra ya que viene de dos temporadas en un nivel altísimo. Pero el esquí no negocia con el físico, y ahí está la clave.

Así, el futuro de Brignone queda abierto. Si vuelve, no será una temporada más. Será su despedida. Un ‘Last dance’ en lo más alto, con todo lo que eso implica.