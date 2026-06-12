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Bariloche se prepara: Más vuelos, nieve y beneficios para la temporada 2026

Bariloche se prepara para la temporada 2026 con un aumento sin precedentes en la conectividad aérea y atractivas propuestas de esquí, montaña y gastronomía, buscando consolidarse como destino líder.

Winter News
Por Winter News
Bariloche se prepara: Más vuelos, nieve y beneficios para la temporada 2026

Bariloche se prepara: Más vuelos, nieve y beneficios para la temporada 2026

La temporada de invierno ya empieza a sentirse en la Patagonia y Bariloche se prepara para recibir a miles de visitantes con una propuesta renovada de esquí que busca consolidar a la ciudad como uno de los destinos de nieve más importantes del país.

Durante la presentación oficial de la temporada, realizada en Buenos Aires bajo el lema “Bienvenido el invierno a casa”, se dieron a conocer algunas de las principales novedades que tendrá Bariloche para este invierno. Entre ellas, se destaca un récord de conectividad aérea que llevará a la ciudad a contar con 36 vuelos diarios durante la temporada alta.

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La temporada de esquí en la Patagonia

La mayor cantidad de frecuencias aéreas permitirá mejorar el acceso desde distintos puntos de Argentina y también desde mercados internacionales, acompañando el crecimiento que viene mostrando el destino en los últimos años.

Como cada invierno, la nieve será el principal atractivo. Con centros de esquí reconocidos a nivel internacional y una amplia variedad de actividades de montaña, Bariloche buscará atraer tanto a quienes llegan por primera vez como a los amantes de la nieve que vuelven temporada tras temporada. En ese escenario, Cerro Catedral volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Actividades de montaña y gastronomía patagónica

Pero la propuesta va mucho más allá del esquí. La ciudad ofrecerá también excursiones, paseos, actividades recreativas y toda la gastronomía patagónica que la convirtió en uno de los destinos más completos del país para disfrutar durante el invierno.

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Entre las novedades para este año aparece “Bariloche Week”, una iniciativa desarrollada junto al sector privado que ofrecerá descuentos de hasta el 30% en alojamiento, gastronomía, excursiones y otros servicios turísticos. La propuesta apunta a incentivar las reservas y brindar más beneficios a quienes elijan el destino durante la temporada.

Con más conectividad, promociones atractivas y una oferta cada vez más amplia, Bariloche encara el invierno 2026 con expectativas positivas y el objetivo de seguir posicionándose como una de las capitales de la nieve de Sudamérica.

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