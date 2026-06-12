Bariloche se prepara: Más vuelos, nieve y beneficios para la temporada 2026

Durante la presentación oficial de la temporada, realizada en Buenos Aires bajo el lema “Bienvenido el invierno a casa”, se dieron a conocer algunas de las principales novedades que tendrá Bariloche para este invierno. Entre ellas, se destaca un récord de conectividad aérea que llevará a la ciudad a contar con 36 vuelos diarios durante la temporada alta.
La temporada de esquí en la Patagonia
La mayor cantidad de frecuencias aéreas permitirá mejorar el acceso desde distintos puntos de Argentina y también desde mercados internacionales, acompañando el crecimiento que viene mostrando el destino en los últimos años.
Como cada invierno, la nieve será el principal atractivo. Con centros de esquí reconocidos a nivel internacional y una amplia variedad de actividades de montaña, Bariloche buscará atraer tanto a quienes llegan por primera vez como a los amantes de la nieve que vuelven temporada tras temporada. En ese escenario, Cerro Catedral volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada.
Actividades de montaña y gastronomía patagónica
Pero la propuesta va mucho más allá del esquí. La ciudad ofrecerá también excursiones, paseos, actividades recreativas y toda la gastronomía patagónica que la convirtió en uno de los destinos más completos del país para disfrutar durante el invierno.
Entre las novedades para este año aparece “Bariloche Week”, una iniciativa desarrollada junto al sector privado que ofrecerá descuentos de hasta el 30% en alojamiento, gastronomía, excursiones y otros servicios turísticos. La propuesta apunta a incentivar las reservas y brindar más beneficios a quienes elijan el destino durante la temporada.
Con más conectividad, promociones atractivas y una oferta cada vez más amplia, Bariloche encara el invierno 2026 con expectativas positivas y el objetivo de seguir posicionándose como una de las capitales de la nieve de Sudamérica.