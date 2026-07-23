Bariloche se viste de blanco: la postal de invierno más esperada llegó con nuevas nevadas

La nieve también llegó al Cerro Catedral, que amaneció con unos cinco centímetros de nieve fresca tanto en la base como en los sectores altos. A eso se suma una base consolidada que permite seguir disfrutando de las pistas habilitadas, mientras el centro de esquí continúa trabajando para ampliar el dominio esquiable a medida que las condiciones lo permiten.

El clima ideal para el invierno

La jornada comenzó con temperaturas bajo cero, cielo cubierto, nevizcas y poco viento, un escenario ideal para que la montaña recupere ese aspecto completamente blanco que tanto esperan esquiadores y snowboarders.

La nevada coincidió con el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, el principal mercado emisor de turistas para Bariloche. La ciudad atraviesa uno de los momentos de mayor movimiento del invierno, con miles de visitantes recorriendo sus calles, disfrutando de la gastronomía, las excursiones y, por supuesto, de la nieve.

Ese movimiento también se refleja en la conectividad aérea. Cada día llegan decenas de vuelos desde distintos puntos de Argentina y también desde Brasil y Chile, consolidando a Bariloche como el destino de nieve más importante del país y uno de los más elegidos de Sudamérica.

Fiesta Nacional de la Nieve: agenda completa

Mientras tanto, la ciudad ya empieza a vivir la previa de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, que se realizará del 13 al 16 de agosto con recitales, actividades tradicionales y propuestas para toda la familia. La grilla incluye a Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Ángela Leiva, Luck Ra, Turf y Los Auténticos Decadentes, además de espectáculos de drones, mapping y el regreso de clásicos como la Carrera de Mozos y el Concurso del Pullover.

Con nuevas nevadas en plena temporada alta y el Cerro Catedral recuperando su mejor versión, Bariloche vuelve a ofrecer esa imagen que todos esperan ver al llegar a la Patagonia: montañas blancas, copos cayendo y un invierno que, ahora sí, se vive a pleno.