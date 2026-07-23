Neuquén: Copahue, el paraíso termal en medio de la nieve

Cada circuito tiene un valor de $50.000 y se contrata en el Centro Termal Caviahue. Los visitantes deben completar previamente una declaración jurada antes de acceder a las instalaciones.

La experiencia termal puede complementarse con diversas actividades de nieve disponibles en la zona, como excursiones en vehículos oruga, travesías en motos de nieve y otras alternativas para recorrer los paisajes invernales de la cordillera.

Actividades de invierno en Cerro Caviahue

El cercano Cerro Caviahue Ski Resort ofrece 13 medios de elevación, 22 pistas en 325 hectáreas esquiables y una escuela de esquí. Durante la temporada, el centro organiza eventos como el Rugby Extreme, la Copa Snow Polo, el Festival Ambiental Eco Caviahue y las tradicionales bajadas de antorchas.

En un contexto donde los viajeros buscan experiencias distintas, Copahue demuestra que la nieve también puede disfrutarse desde el bienestar. Un destino patagónico que combina termas, montaña y naturaleza, posicionando a la Argentina entre los pocos lugares del mundo con aguas termales en un escenario nevado.