Neuquén: Copahue, el paraíso termal en medio de la nieve

En Copahue, Neuquén, el invierno ofrece una experiencia única donde las aguas termales, que brotan a más de 36 °C, contrastan con la nieve que cubre el paisaje. Este rincón del norte neuquino, con el volcán Copahue como testigo, se posiciona como un destino especial comparable solo con lugares en Japón e Islandia, logrando un equilibrio perfecto entre la actividad y la relajación en montaña.
Hasta el 30 de septiembre, el programa Termas Nieve ofrece la oportunidad de disfrutar de este fenómeno natural. El vapor que emerge de las aguas mineromedicinales en medio de un entorno completamente blanco convierte a Copahue en un destino imperdible, incluso para quienes no buscan esquiar.
Circuitos termales en un paraíso nevado
La propuesta incluye tres circuitos termales con perfiles distintos: el Circuito Aire, con inmersión en la Laguna del Chancho y vapor natural; el Circuito Tierra, que potencia las propiedades terapéuticas con inmersión sulfurosa; y el Circuito Fuego, para una relajación profunda combinando ambos elementos.
Cada circuito tiene un valor de $50.000 y se contrata en el Centro Termal Caviahue. Los visitantes deben completar previamente una declaración jurada antes de acceder a las instalaciones.
La experiencia termal puede complementarse con diversas actividades de nieve disponibles en la zona, como excursiones en vehículos oruga, travesías en motos de nieve y otras alternativas para recorrer los paisajes invernales de la cordillera.
Actividades de invierno en Cerro Caviahue
El cercano Cerro Caviahue Ski Resort ofrece 13 medios de elevación, 22 pistas en 325 hectáreas esquiables y una escuela de esquí. Durante la temporada, el centro organiza eventos como el Rugby Extreme, la Copa Snow Polo, el Festival Ambiental Eco Caviahue y las tradicionales bajadas de antorchas.
En un contexto donde los viajeros buscan experiencias distintas, Copahue demuestra que la nieve también puede disfrutarse desde el bienestar. Un destino patagónico que combina termas, montaña y naturaleza, posicionando a la Argentina entre los pocos lugares del mundo con aguas termales en un escenario nevado.