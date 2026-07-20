En un accidente que provocó una enorme conmoción, una persona falleció y otras tres resultaron con heridas de gran consideración, luego de que este domingo por la noche, en la ciudad de Neuquén, una bomba de estruendo explotara y dejara un lamentable saldo.
Accidente con un muerto y heridos tras explotar una bomba de estruendo casera luego de la final del Mundial
El lamentable accidente ocurrió luego de la final del Mundial que la Selección argentina perdiera ante España
Según la información preliminar del accidente, la bomba de estruendo estaba siendo fabricada de manera artesanal en una vivienda, durante los festejos de la Selección argentina, que disputó la gran final del Mundial de fútbol 2026, donde perdió 1-0 con España.
Accidente en Neuquén: un muerto tras los festejos de la Selección argentina
El accidente ocurrió luego de la final del Mundial, cuando el artefacto habría explotado de manera imprevista durante el proceso de armado. Como consecuencia de la detonación, una de las personas involucradas murió en el lugar.
Las otras tres víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud. Según el parte médico inicial, una de ellas sufrió un trauma grave en el cuero cabelludo, otra presentó quemaduras en los ojos y el cabello, mientras que la tercera sufrió lesiones de menor consideración.
La explosión provocó un importante despliegue de efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística para determinar cómo se produjo la detonación y establecer qué materiales se utilizaban para la fabricación del artefacto.
La titular de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, compartió en sus redes sociales información sobre el operativo de traslado de los afectados. La Policía de la provincia inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, aunque por el momento no se reportaron detenciones ni se precisó el origen del artefacto utilizado.
La investigación se encuentra en etapa preliminar. El caso quedó caratulado como “averiguación de las causales de muerte y lesiones” y las autoridades esperan los resultados de las pericias técnicas sobre el explosivo.
Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas.