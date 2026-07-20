Accidente con un muerto y heridos tras explotar una bomba de estruendo casera luego de la final del Mundial

Las otras tres víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud. Según el parte médico inicial, una de ellas sufrió un trauma grave en el cuero cabelludo, otra presentó quemaduras en los ojos y el cabello, mientras que la tercera sufrió lesiones de menor consideración.

La explosión provocó un importante despliegue de efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística para determinar cómo se produjo la detonación y establecer qué materiales se utilizaban para la fabricación del artefacto.

La titular de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, compartió en sus redes sociales información sobre el operativo de traslado de los afectados. La Policía de la provincia inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, aunque por el momento no se reportaron detenciones ni se precisó el origen del artefacto utilizado.

La investigación se encuentra en etapa preliminar. El caso quedó caratulado como “averiguación de las causales de muerte y lesiones” y las autoridades esperan los resultados de las pericias técnicas sobre el explosivo.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas.