Un muerto y dos heridos graves tras peleas familiares luego de la derrota de Argentina

El episodio más grave ocurrió minutos después de las 21 en el barrio Cuadro Estación, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 7, en la localidad montañesa de Polvaredas. Dos familias se tensaron en una pelea por los daños que sufrió en los vidrios y espejos un camión que estaba estacionado.

La pelea en esa inhóspita zona incluyó la utilización de armas blancas. Cuando personal policial llegó hasta el lugar se encontró con dos jóvenes tendidos en el suelo, gravemente heridos. Uno de ellos, de 17 años, perdió la vida ya que sufrió una puñalada a la altura del corazón. En tanto que su hermano, de 20 años, fue derivado al Hospital Central y quedó internado en delicado estado de salud con 10 heridas de arma blanca.