Un muerto y dos heridos que luchan por su vida fue el saldo de dos episodios ocurridos en el marco de una noche violenta en Mendoza tras la derrota de Argentina en la final del Mundial. El crimen que fue fatal ocurrió en la zona de alta montaña.
Un muerto y dos heridos graves tras peleas familiares luego de la derrota de Argentina
Un adolescente de 17 años fue víctima de un crimen en la zona de alta montaña mientras que otras dos personas luchan por su vida
El episodio más grave ocurrió minutos después de las 21 en el barrio Cuadro Estación, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 7, en la localidad montañesa de Polvaredas. Dos familias se tensaron en una pelea por los daños que sufrió en los vidrios y espejos un camión que estaba estacionado.
La pelea en esa inhóspita zona incluyó la utilización de armas blancas. Cuando personal policial llegó hasta el lugar se encontró con dos jóvenes tendidos en el suelo, gravemente heridos. Uno de ellos, de 17 años, perdió la vida ya que sufrió una puñalada a la altura del corazón. En tanto que su hermano, de 20 años, fue derivado al Hospital Central y quedó internado en delicado estado de salud con 10 heridas de arma blanca.
Por el crimen en Polvaredas fueron detenidos dos jóvenes de 26 años -un hombre y una mujer-, además de que las autoridades buscan a un tercer sospechoso identificado como Chucky.
Herido por su padre
El otro grave episodio post final del Mundial ocurrió en una finca ubicada en el barrio San Cayetano, en el departamento de Maipú. Tras el partido de Argentina ante España, un hombre de 39 años regresó a su domicilio en un importante estado de ebriedad.
Según la primera información policial, el sujeto se tornó violento y comenzó a discutir con su padre, 30 años mayor. El progenitor tomó un elemento contundente, lo golpeó en la cabeza y lo desmayó.
El herido en Maipú fue trasladado al Hospital Central donde quedó internado con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave.
En pocas palabras
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