El Mundial 2026 dejó 200 detenidos y 7 policías heridos

Detalló que si bien hubo festejos este domingo en distintos puntos del Gran Mendoza y otras localidades más lejanas, entre las 21.30 y las 22 ya se habían desconcentrado.

Qué pasó con una pelea entre hinchas de la selección y la Policía en Maipú

Luego de que se difundiera un video sobre una pelea entre hinchas que terminó en un enfrentamiento con la Policía, en donde hubo 3 detenidos y 3 efectivos lesionados, Hernán Amat dio la versión oficial de lo ocurrido.

En medio de los festejos tras la final de Mundial, hubo un enfrentamiento entre hinchas de la Selección y policías que dejó 3 detenidos y 3 efectivos heridos.

"Esos policías habían sido agredidos en forma previa por estas personas, después ingresan en una riña entre ellos y es donde los policías proceden a aprenderlos. Es donde se ve ese video. Dentro de esa situación es donde tenemos tres policías lesionados, algunos con cortes en sus rostros", remarcó, y evitó dar detalles de la actuación policial.

Sí admitió que por las imágenes que trascendieron tomó intervención la Inspección General de Seguridad (IGS).

De igual manera Amat aprovechó la consulta de los medios para rescatar el accionar de la Policía, tanto en la previa de los festejos con distintas requisas como en los festejos posteriores.