Los festejos por los logros de la Selección argentina en el Mundial de fútbol en Mendoza incluyeron desmanes, peleas y enfrentamientos por los que hubo en total 200 detenidos y 7 policías heridos. Ese fue el balance que hizo el Ministerio de Seguridad, según confirmó el secretario de Relaciones con la comunidad, Hernán Amat.
El Mundial 2026 dejó 200 detenidos y 7 policías heridos
El Ministerio de Seguridad hizo un balance de las intervenciones de la Policía en varios festejos del Mundial. Hubo menores aprehendidos y detenidos con antecedentes
El funcionario detalló que solo después de la final del Mundial de este domingo se detuvo a 37 personas, entre las que hubo menores aprehendidos y algunos revoltosos con antecedentes penales. El parte policial muestra que esas detenciones se dieron de la siguiente manera:
- 19 personas en el Gran Mendoza,
- 7 en el Este
- 6 en el Sur
- Y 5 en el Valle de Uco
"Vamos a superar las 200 personas, entre aprehendidos y detenidos, durante el Mundial. Hay que decir que tenemos un saldo de 7 policías heridos en el día de ayer, y por esas situaciones han ingresado personas con distintos delitos que van a ser imputadas", confirmó Amat.
Detalló que si bien hubo festejos este domingo en distintos puntos del Gran Mendoza y otras localidades más lejanas, entre las 21.30 y las 22 ya se habían desconcentrado.
Qué pasó con una pelea entre hinchas de la selección y la Policía en Maipú
Luego de que se difundiera un video sobre una pelea entre hinchas que terminó en un enfrentamiento con la Policía, en donde hubo 3 detenidos y 3 efectivos lesionados, Hernán Amat dio la versión oficial de lo ocurrido.
"Esos policías habían sido agredidos en forma previa por estas personas, después ingresan en una riña entre ellos y es donde los policías proceden a aprenderlos. Es donde se ve ese video. Dentro de esa situación es donde tenemos tres policías lesionados, algunos con cortes en sus rostros", remarcó, y evitó dar detalles de la actuación policial.
Sí admitió que por las imágenes que trascendieron tomó intervención la Inspección General de Seguridad (IGS).
De igual manera Amat aprovechó la consulta de los medios para rescatar el accionar de la Policía, tanto en la previa de los festejos con distintas requisas como en los festejos posteriores.