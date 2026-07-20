Cientos de hinchas dieron la bienvenida en Ezeiza a la Selección argentina subcampeona del mundo

Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y el propio Chiqui Tapia encabezaron el grupo que subió directamente al micro, sin pasar tener contacto con la prensa. Los gestos de la mayoría mezclaron el cansancio por el viaje, la tristeza por no haber podido ganar la cuarta Copa del Mundo y un dejo de emoción por el regreso a casa.

El vehículo sin techo, pese a una jornada fría y lluviosa, partió desde el sector reservado del aeropuerto, avanzó por los accesos internos de la terminal y tomó el enlace con la Autopista Riccheri por solo unos 5 kilómetros hasta llegar al predio Lionel Andrés Messi de la AFA, mientras cientos de fanáticos se agolparon a la vera del camino con camisetas, banderas y carteles que reconocieron la gran actuación del seleccionado nacional.

Las fuerzas de seguridad no solo escoltaron al micro sino que desde temprano hubo controles en los accesos, en la salida del aeropuerto y en las inmediaciones del predio, además de vallados y cortes preventivos.

Los hinchas se agolparon junto a la autopista en Ezeiza.

Algunos de los jugadores no regresaron al país con el grupo sino que volvieron a los países en los que juegan o iniciaron sus vacaciones. En el caso de Lionel Messi viajó junto a Rodrigo De Paul a Miami, se reencontró con su familia y se espera que en las próximas horas viaje directamente a Rosario para visitar a sus padres que no pudieron acompañarlo en el Mundial por el problema de salud de Jorge, que se hizo público durante el Mundial.

El saludo en el aeropuerto.

Sin más festejos ni feriado nacional

La decisión de los miembros de la Selección argentina fue no organizar ninguna celebración masiva y quedó desestimada la posibilidad de que el Gobierno declare feriado nacional este martes para que la gente pueda darle la bienvenida a los futbolistas.

Sin algunos jugadores que retornaron a los países en los que juegan o comenzaron sus vacaciones, el plantel saludó a los fanáticos en el camino hacia el complejo de la AFA donde se reunieron con sus familias y se despidieron después de una larga convivencia de más de 50 días.