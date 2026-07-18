A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, quedó confirmado que María Becerra interpretará el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium.
María Becerra fue la elegida para cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026
María Becerra estaba de gira en España y un cambio en una presentación puso fin a las especulaciones y se confirmó que será una de las voces para cerrar la Copa del Mundo 2026
La noticia pone fin a las especulaciones que se habían intensificado durante las últimas horas, luego de una modificación en la agenda de la artista que despertó rumores sobre un posible viaje de urgencia a Estados Unidos.
El cambio de agenda que anticipó la noticia
Las versiones comenzaron cuando el Festival Bigsound, en Pontevedra (España), anunció un cambio en el horario del recital de María Becerra previsto para este sábado.
A través de sus redes sociales, la organización informó que el show de la cantante se adelantaría dos horas y media.
"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25", comunicaron.
La modificación alimentó la hipótesis de que la artista dispondría del tiempo suficiente para abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos y participar de la ceremonia previa a la final.
El vínculo de María Becerra con la Selección argentina
La elección de la cantante no resulta sorpresiva, ya que mantiene una buena relación con varios integrantes del plantel campeón del mundo, en especial con Lionel Messi.
Uno de los encuentros más recordados ocurrió en mayo de 2024, cuando Messi y Antonela Roccuzzo asistieron a una fiesta Bresh en Miami donde se presentaba la artista.
Tiempo después, Becerra contó que fue el propio capitán argentino quien fue a buscar a Antonela para que pudiera saludarla.
"Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo: 'Esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte'", confesó.
La cantante también recordó un gesto que la sorprendió del futbolista.
"Cuando terminó todo, volvió a entrar solamente para despedirse de la moza que nos había atendido porque se había olvidado de saludarla. Un genio, un tipazo", aseguró.
Con esta participación, María Becerra será la voz que acompañará uno de los momentos más emotivos para los hinchas argentinos antes del inicio de una nueva final del mundo.