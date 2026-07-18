María Becerra fue la elegida para cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, la organización informó que el show de la cantante se adelantaría dos horas y media.

"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25", comunicaron.

María Becerra, la artista consagrada para cantar el día de la final del Mundial 2026.

La modificación alimentó la hipótesis de que la artista dispondría del tiempo suficiente para abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos y participar de la ceremonia previa a la final.

El vínculo de María Becerra con la Selección argentina

La elección de la cantante no resulta sorpresiva, ya que mantiene una buena relación con varios integrantes del plantel campeón del mundo, en especial con Lionel Messi.

Uno de los encuentros más recordados ocurrió en mayo de 2024, cuando Messi y Antonela Roccuzzo asistieron a una fiesta Bresh en Miami donde se presentaba la artista.

Tiempo después, Becerra contó que fue el propio capitán argentino quien fue a buscar a Antonela para que pudiera saludarla.

"Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo: 'Esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte'", confesó.

La cantante también recordó un gesto que la sorprendió del futbolista.

"Cuando terminó todo, volvió a entrar solamente para despedirse de la moza que nos había atendido porque se había olvidado de saludarla. Un genio, un tipazo", aseguró.

Con esta participación, María Becerra será la voz que acompañará uno de los momentos más emotivos para los hinchas argentinos antes del inicio de una nueva final del mundo.