Por la final del Mundial este domingo Radio Nihuil anunció una programación especial

Este domingo Radio Nihuil ofrece una programación especial dedicada a la Selección argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026. Foto: Axel Lloret/DIARIO UNO

A esto se sumará un post partido de producción local que se extenderá al menos hasta las 20. Este envío de la radio se hará con el equipo de enviados especiales a Estados Unidos que vienen cubriendo paso a paso el Mundial.

Enviados especiales al Mundial, las estrellas de Radio Nihuil

Sergio "Tano" Robles y Amadeo Inzirillo llevarán las noticias desde el lugar de los acontecimientos, con los aportes locales de todo lo que vaya ocurriendo en Mendoza y el resto de nuestro país. Para esto se incorporarán al staff de Radio Nihuil las coberturas televisivas y gráficas de El Siete y Diario UNO.

Durante todo el Mundial los programas de Radio Nihuil, como "No Tenés Cara", se pusieron a tono y se pintaron la cara por la Selección. Foto: Gentileza Ricardo Montacuto

"Como en todos los Mundiales, Radio Nihuil acompaña a la Scaloneta hasta que sea verdad todo lo que soñamos, como dijo un relator", aportó Montacuto, a cargo de la dirección de la FM98.9 y AM680.

Un lunes atípico para salir a la calle por Radio Nihuil

El lunes, en tanto, retoman las clases en las escuelas de Mendoza, tras la finalización de las vacaciones de invierno. Radio Nihuil ofrecerá un formato distinto ese día para sus programas matinales "No Tenés Cara", con Ricardo Montacuto, y "Mañana es Mejor" con Julián Imazio, desde las 7 hasta las 13 del mediodía.

Ambos ciclos radiales este lunes se harán desde la calle, en el corte principal del Acceso Este, con los equipos divididos en dos: una parte en el estudio móvil y otra en el estudio central de la radio.

Allí se transmitirá el clima estudiantil y además las réplicas de un domingo de Mundial que puede darle a la Selección argentina su cuarta estrella.

En fechas patrias como el Día de la Independencia, Radio Nihuil suele sacar sus estudios para transmitir en vivo desde la calle.

Además no faltarán premios y sorteos con trivias en el marco de un lunes tan especial en el que se celebra el Día del Amigo.

Luego, desde el mediodía del lunes la programación de Radio Nihuil vuelve a su normalidad.