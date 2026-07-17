Por la final del Mundial este domingo Radio Nihuil anunció una programación especial

El Mundial de Fútbol altera horarios, comidas, eventos. Y Argentina lo vive en carne propia, casi como una religión. La Selección llegó a la final y este domingo la vida se reordena alrededor del acontecimiento, a la espera de que los relojes detengan su marcha a las 16, hora de inicio del partido.
Radio Nihuil se sube al fervor mundialista y modificó su programación habitual para brindar a su audiencia contenidos especiales y de producción local que arrancarán al mediodía del domingo y finalizarán a la noche, con salidas en vivo desde el MetLife Stadium de Nueva York.
A las 13 Nihuil diseñó una edición mundialista de su programa deportivo icónico, "Ovación 90", con la conducción de Daniel Fiochetta y equipo. A las 15 se vivirá la previa de La Red con la retransmisión del partido en vivo y en directo relatado por el "poeta del gol" Leo Gentili.
A esto se sumará un post partido de producción local que se extenderá al menos hasta las 20. Este envío de la radio se hará con el equipo de enviados especiales a Estados Unidos que vienen cubriendo paso a paso el Mundial.
Enviados especiales al Mundial, las estrellas de Radio Nihuil
Sergio "Tano" Robles y Amadeo Inzirillo llevarán las noticias desde el lugar de los acontecimientos, con los aportes locales de todo lo que vaya ocurriendo en Mendoza y el resto de nuestro país. Para esto se incorporarán al staff de Radio Nihuil las coberturas televisivas y gráficas de El Siete y Diario UNO.
"Como en todos los Mundiales, Radio Nihuil acompaña a la Scaloneta hasta que sea verdad todo lo que soñamos, como dijo un relator", aportó Montacuto, a cargo de la dirección de la FM98.9 y AM680.
Un lunes atípico para salir a la calle por Radio Nihuil
El lunes, en tanto, retoman las clases en las escuelas de Mendoza, tras la finalización de las vacaciones de invierno. Radio Nihuil ofrecerá un formato distinto ese día para sus programas matinales "No Tenés Cara", con Ricardo Montacuto, y "Mañana es Mejor" con Julián Imazio, desde las 7 hasta las 13 del mediodía.
Ambos ciclos radiales este lunes se harán desde la calle, en el corte principal del Acceso Este, con los equipos divididos en dos: una parte en el estudio móvil y otra en el estudio central de la radio.
Allí se transmitirá el clima estudiantil y además las réplicas de un domingo de Mundial que puede darle a la Selección argentina su cuarta estrella.
Además no faltarán premios y sorteos con trivias en el marco de un lunes tan especial en el que se celebra el Día del Amigo.
Luego, desde el mediodía del lunes la programación de Radio Nihuil vuelve a su normalidad.
En pocas palabras
- Radio Nihuil: Modificará su programación habitual este domingo para cubrir la final del Mundial.
- Cobertura Especial: Incluirá salidas en vivo desde el MetLife Stadium de Nueva York y un post partido.
- Programación Lunes: Los programas matinales saldrán a la calle para reflejar el clima post final del Mundial que se junta con la vuelta a clases.