Diario UNO en el MetLife Stadium, donde Messi y la Selección argentina buscarán ser bicampeones del mundo

El estadio, que curiosamente no es techado ni siquiera en las tribunas, cuenta con una capacidad de 82,500 espectadores y está utilizando durante este Mundial 2026 una superficie de césped híbrido (mitad natural y mitad artificial) para cumplir con las exigencias de la FIFA.

Mientras Lionel Scaloni define formación de Argentina, con algunas dudas en torno al lateral derecho (Montiel o Molina) y el medio campo (Simeone, Nico González o De Paul) la expectativa crece y Nueva York (y Nueva Jersey que está a unos pocos kilómetros) ya viven imponentes el clima de la gran final entre argentinos y españoles.

Messi y The Final

Con toda la cartelería dorada alusiva a The Final la FIFA prepara el estadio en el que hace 10 años Leo Messi dijo 'esto no es para mí, lo intenté mucho pero esto no es para mí' después de perder aquella Copa América Centenario ante Chile en los penales.

Diez años después Messi va "por la última de Leo" y después de un Mundial 2026 fantástico tendrá su última función en la que quiere ser el goleador, pero más que todo quiere ser bicampeón del mundo.

Lo que le fue esquivo en cuatro ediciones, ahora se le puede dar por duplicado y hacia ese sueño va Messi en este ya mítica MetLife Stadium de New Jersey.