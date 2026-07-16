Netflix contiene las mejores producciones turcas entre las que se encuentran esta serie que cautivó al mundo y se convirtió en un fenómeno televisivo, se trata de Como vuela el cuervo.
Netflix arrasa con la serie turca de 8 capítulos que rompe todos los moldes
Netflix contiene las mejores producciones turcas entre las que se encuentran esta serie que cautivó al mundo y se convirtió en un fenómeno televisivo
La serie turca Como vuela el cuervo es el fenómeno televisivo, que sorprendió a la audiencia con su primera entrega, ha vuelto a conquistar el gusto del público con su intrigante trama de drama y suspenso.
La serie se ha posicionado como el centro de atención en la plataforma de streaming, afianzándose como la producción más vista a nivel global.
Bajo la dirección magistral de Deniz Yorulmazer, Como vuela el cuervo cuenta con un elenco estelar encabezado por las talentosas actrices turcas Birce Akalay y Miray Daner, acompañadas por el carismático modelo y actor Ibrahim Celikkol.
Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pro pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad. La producción protagonizada por Birce Akalay tiene ocho capítulos.
Netflix: de qué trata la serie Cómo vuela el cuervo
La serie Como vuela el cuervo centra su trama en una admiradora que llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad.
Como vuela el cuervo presenta a Lale Kiran (Birce Akalay), una presentadora de televisión con una carrera sólita y una fama abrumadora; y a Asli (Miray Daner), una chica que está obsesionada con la figura de la TV y se declara fanática absoluta.
La trama comienza cuando Asli comienza a trabajar en el mismo canal de televisión donde trabaja Lale. Su admiración total por la afamada presentadora rompe los límites y comienza a aflorar el peor lado de Asli: la envidia.
Entonces, hará todo lo que tenga a su alcance para poder ser como Lale.
Netflix: reparto de la serie Cómo vuela el cuervo
- Birce Akalay
- Miray Daner
- Ibrahim Çelikkol
- Burak Yamantürk
- Irem Sak
- Defne Kayalar
- Elif Kurtuaran
- Asena Hotamis
- Zafer Ergin
- Sifanur Gül
Tráiler de la serie Cómo vuela el cuervo
Dónde ver la serie Como vuela el cuervo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Como vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Como vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Como vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma de streaming presenta la serie turca Como vuela el cuervo, que se ha convertido en un fenómeno global.
- Trama: La historia sigue a una fanática obsesionada con una presentadora de televisión, explorando temas de ambición y envidia.
- Reparto y Duración: La serie, dirigida por Deniz Yorulmazer, cuenta con Birce Akalay y Miray Daner, y consta de ocho capítulos disponibles en Netflix.