Netflix arrasa con la serie turca de 8 capítulos que rompe todos los moldes

Bajo la dirección magistral de Deniz Yorulmazer, Como vuela el cuervo cuenta con un elenco estelar encabezado por las talentosas actrices turcas Birce Akalay y Miray Daner, acompañadas por el carismático modelo y actor Ibrahim Celikkol.

Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pro pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad. La producción protagonizada por Birce Akalay tiene ocho capítulos.

Netflix: de qué trata la serie Cómo vuela el cuervo

La serie Como vuela el cuervo centra su trama en una admiradora que llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad.

Como vuela el cuervo presenta a Lale Kiran (Birce Akalay), una presentadora de televisión con una carrera sólita y una fama abrumadora; y a Asli (Miray Daner), una chica que está obsesionada con la figura de la TV y se declara fanática absoluta.

La trama comienza cuando Asli comienza a trabajar en el mismo canal de televisión donde trabaja Lale. Su admiración total por la afamada presentadora rompe los límites y comienza a aflorar el peor lado de Asli: la envidia.

Entonces, hará todo lo que tenga a su alcance para poder ser como Lale.

Netflix: reparto de la serie Cómo vuela el cuervo

Birce Akalay

Miray Daner

Ibrahim Çelikkol

Burak Yamantürk

Irem Sak

Defne Kayalar

Elif Kurtuaran

Asena Hotamis

Zafer Ergin

Sifanur Gül

Tráiler de la serie Cómo vuela el cuervo

Dónde ver la serie Como vuela el cuervo, según la zona geográfica