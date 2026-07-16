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Netflix arrasa con la serie turca de 8 capítulos que rompe todos los moldes

Netflix contiene las mejores producciones turcas entre las que se encuentran esta serie que cautivó al mundo y se convirtió en un fenómeno televisivo

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix arrasa en el mundo con la serie turca de 8 capítulos que rompe todos los moldes

Netflix arrasa en el mundo con la serie turca de 8 capítulos que rompe todos los moldes

Netflix contiene las mejores producciones turcas entre las que se encuentran esta serie que cautivó al mundo y se convirtió en un fenómeno televisivo, se trata de Como vuela el cuervo.

La serie turca Como vuela el cuervo es el fenómeno televisivo, que sorprendió a la audiencia con su primera entrega, ha vuelto a conquistar el gusto del público con su intrigante trama de drama y suspenso.

La serie se ha posicionado como el centro de atención en la plataforma de streaming, afianzándose como la producción más vista a nivel global.

Bajo la dirección magistral de Deniz Yorulmazer, Como vuela el cuervo cuenta con un elenco estelar encabezado por las talentosas actrices turcas Birce Akalay y Miray Daner, acompañadas por el carismático modelo y actor Ibrahim Celikkol.

Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pro pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad. La producción protagonizada por Birce Akalay tiene ocho capítulos.

Netflix: de qué trata la serie Cómo vuela el cuervo

La serie Como vuela el cuervo centra su trama en una admiradora que llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad.

Como vuela el cuervo presenta a Lale Kiran (Birce Akalay), una presentadora de televisión con una carrera sólita y una fama abrumadora; y a Asli (Miray Daner), una chica que está obsesionada con la figura de la TV y se declara fanática absoluta.

La trama comienza cuando Asli comienza a trabajar en el mismo canal de televisión donde trabaja Lale. Su admiración total por la afamada presentadora rompe los límites y comienza a aflorar el peor lado de Asli: la envidia.

Entonces, hará todo lo que tenga a su alcance para poder ser como Lale.

Netflix: reparto de la serie Cómo vuela el cuervo

  • Birce Akalay
  • Miray Daner
  • Ibrahim Çelikkol
  • Burak Yamantürk
  • Irem Sak
  • Defne Kayalar
  • Elif Kurtuaran
  • Asena Hotamis
  • Zafer Ergin
  • Sifanur Gül

Tráiler de la serie Cómo vuela el cuervo

Dónde ver la serie Como vuela el cuervo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Como vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Como vuela el cuervo se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Como vuela el cuervo se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma de streaming presenta la serie turca Como vuela el cuervo, que se ha convertido en un fenómeno global.
  • Trama: La historia sigue a una fanática obsesionada con una presentadora de televisión, explorando temas de ambición y envidia.
  • Reparto y Duración: La serie, dirigida por Deniz Yorulmazer, cuenta con Birce Akalay y Miray Daner, y consta de ocho capítulos disponibles en Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI

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