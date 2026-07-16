Veteranos de Malvinas celebraron el triunfo de la Selección y pidieron que el fútbol ayude a la memoria

"La FIFA quiere que el deporte sea algo que una más de lo que separe. Tratan de que la política no esté involucrada en el juego, que sea de caballeros y tenga un sentido fraternal. No sé si está bien o mal; es una decisión de la FIFA. Para la FIFA está bien, no para mí", expresó.

"El mundo volvió a hablar de Malvinas", dijo un veterano

Por su parte, Vardios sostuvo que, más allá del resultado deportivo, el partido permitió que el mundo volviera a hablar de las Islas Malvinas.

"Doy gracias a Dios porque, a partir de esto, mucha gente está conociendo qué representan las Islas Malvinas para nosotros", afirmó.

El excombatiente recordó una experiencia que lo marcó especialmente, cuando un grupo de británicos visitó Mendoza para ascender el Aconcagua.

"Charlamos mucho con ellos y nos contaron que una gran parte de la sociedad británica considera que las Malvinas son argentinas. También conocimos historias muy valiosas, como la de un médico británico que atendía a los heridos según la gravedad de sus lesiones y no según si eran argentinos o ingleses. Son historias que nos llevan a querer todavía más a las islas", relató.

"Este partido hizo que el mundo conociera la historia de Malvinas", dijeron los veteranos. Foto: archivo Diario UNO.

Durante la entrevista, ambos coincidieron en que uno de los mayores problemas es el desconocimiento que todavía existe sobre la Guerra de Malvinas.

"Hubo una grave falencia al dejar el tema a un costado. Durante muchos años se nos escondió a nosotros y también se escondió la historia de Malvinas", sostuvo Vardios.

En ese sentido, cuestionó que durante décadas se asociara exclusivamente el conflicto con la última dictadura militar.

El desconocimiento de Malvinas entre los jóvenes

"Muchos jóvenes conocen una historia que no es la verdadera. Se terminó relacionando Malvinas únicamente con la dictadura y se dejó de lado todo lo demás", señaló.

A pesar de esa situación, destacó que en los últimos años comenzó a percibir un cambio.

"Pasaron muchos años hasta que empezamos a hacernos sentir. Hoy las escuelas, los chicos y la sociedad muestran mucho más interés por conocer la verdadera historia, y por eso estamos agradecidos", concluyó.

Las palabras de ambos veteranos llegaron pocas horas después de la clasificación argentina a la final del Mundial y aportaron una mirada distinta sobre un partido que, además de su importancia deportiva, inevitablemente volvió a despertar recuerdos y emociones vinculadas con la causa Malvinas.