Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Mundial 2026

"Las Malvinas son argentinas": la emotiva bandera que lideró el histórico festejo de la Selección argentina

Luego del histórico triunfo ante Inglaterra, los futbolistas de la Selección argentina disfrutaron luciendo una emotiva bandera

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Argentina hizo una vez más historia y jugará la final del Mundial 2026.

Argentina hizo una vez más historia y jugará la final del Mundial 2026.

Tras eliminar a Inglaterra en una semifinal de alto voltaje con un ajustado 2 a 1, la Selección argentina desató un festejo histórico sobre el césped que trascendió lo estrictamente deportivo. En medio de la euforia de los jugadores y el cuerpo técnico, un trapo con una fuerte carga emotiva se robó todas las miradas.

"Las Malvinas son argentinas" decía la bandera blanca que pasó por varias manos de los héroes de la Scaloneta, para luego descansar en césped de un campo de juego que quedará en la historia.

La emotiva bandera que lideró el histórico festejo de la Selección argentina

El partido contra la Selección de Inglaterra ya cargaba con la tensión habitual de un clásico mundialista con un enorme trasfondo histórico. Tras conseguir el agónico pase a la final gracias una entrega total en cada pelota, los futbolistas argentinos no esquivaron nunca el contexto.

Mientras todos se unían al canto clásico de "el que no salta es un inglés", las cámaras de transmisión mostraron como algunos integrantes de la Selección argentina tenían en la mano una bandera con la frase que tanto nos conmueve a los argentinos.

Con este triunfo épico por 2 a 1, Argentina no solo se metió en la final del Mundial 2026, sino que volvió a dejar en claro que hay causas nacionales que no se olvidan, ni siquiera en uno de los momentos de mayor gloria deportiva.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a Inglaterra durante la jornada de este miércoles, la Albiceleste sacó boleto para disputar la gran final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección argentina jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina). El mano a mano con España se disputará en el MetLife Stadium de New York.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas