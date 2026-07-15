"Las Malvinas son argentinas": la emotiva bandera que lideró el histórico festejo de la Selección argentina

Mientras todos se unían al canto clásico de "el que no salta es un inglés", las cámaras de transmisión mostraron como algunos integrantes de la Selección argentina tenían en la mano una bandera con la frase que tanto nos conmueve a los argentinos.

Con este triunfo épico por 2 a 1, Argentina no solo se metió en la final del Mundial 2026, sino que volvió a dejar en claro que hay causas nacionales que no se olvidan, ni siquiera en uno de los momentos de mayor gloria deportiva.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a Inglaterra durante la jornada de este miércoles, la Albiceleste sacó boleto para disputar la gran final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección argentina jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina). El mano a mano con España se disputará en el MetLife Stadium de New York.