Resetear el cerebro para volver a ser feliz: esto es lo que recomienda una experta en desarrollo cognitivo

Cómo resetear el cerebro para superar la sobreestimulación y encontrar la felicidad en pequeñas cosas

Cuando la búsqueda constante de estímulos se convierte en un hábito, puede provocar insatisfacción, comparaciones permanentes con los demás y una creciente dificultad para encontrar la felicidad y disfrutar de actividades simples como caminar, conversar o compartir un café.

Frente a este escenario, Hoffmann sostiene que el cerebro posee una gran capacidad de adaptación y que es posible resetearlo para recuperar el placer por las experiencias cotidianas. Para lograrlo, la experta propone tres hábitos sencillos que pueden ayudar a restablecer el equilibrio mental:

El primero consiste en reducir la exposición a estímulos excesivos, especialmente aquellos relacionados con el uso permanente del teléfono, las tablets y otros dispositivos electrónicos. Disminuir el tiempo frente a las pantallas permite que el cerebro deje de depender de recompensas inmediatas y recupere gradualmente la capacidad de valorar estímulos más simples.

deje de depender de recompensas inmediatas y recupere gradualmente la capacidad de valorar estímulos más simples. La segunda recomendación es practicar la atención plena o la meditación. Dedicar unos minutos al día a concentrarse de forma consciente en la respiración, en las sensaciones del cuerpo o en una actividad cotidiana ayuda a entrenar la mente para permanecer en el presente.

Como tercer consejo, la especialista propone incorporar actividades de recompensa gradual. A diferencia de la gratificación instantánea que ofrecen las redes sociales o algunos contenidos digitales, hábitos como hacer ejercicio, leer un libro o pintar generan satisfacción de manera progresiva y contribuyen a fortalecer el bienestar emocional a largo plazo.

Por otro lado, la especialista en entrenamiento cerebral recomienda evitar la costumbre de tomar el celular durante cada momento de espera. En lugar de revisar las redes sociales automáticamente, sugiere observar el entorno, escribir a mano o simplemente dejar que la mente descanse.