Ni ejercicio ni dormir bien: el hábito que recomienda la neurociencia para fortalecer el cerebro

En este sentido, de acuerdo con la neurociencia, aprender a leer transforma la manera en que las personas interpretan el mundo y procesan la información. Estos beneficios no solo se limitan a la infancia cuando un niño está dando sus primeros pasos en la lectura, sino que pueden seguir desarrollándose a lo largo de toda la vida mediante la práctica de este hábito.

De hecho, aprender a leer y mantener este hábito (por supuesto, sumado al ejercicio y al descanso) como un proceso continuo permite automatizar procesos cognitivos y desarrollar capacidades de comprensión, análisis y pensamiento crítico cada vez más sofisticadas.

La lectura es una de las actividades más enriquecedoras que podemos realizar.

Por esta razón, el simple acto de leer genera cambios en mecanismos que se asocian con otras habilidades cognitivas. Fomenta la “teoría de la mente”, la capacidad de inferir lo que sienten o piensan las otras personas, sin que lo digan, al igual que fomenta la resistencia que tiene el cerebro ante el declive que supone envejecer.

Cómo hacer de la lectura un hábito