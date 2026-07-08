Ni ejercicio ni dormir bien: el hábito que recomienda la neurociencia para fortalecer el cerebro

La neurociencia que estudia el sistema nervioso compuesto, entre otros, por el cerebro, busca comprender cómo funciona este órgano ante lo que haga el humano. Por eso, se ha demostrado que la alfabetización fortalece funciones como la memoria, la atención, el razonamiento y el procesamiento del lenguaje.
Cada persona elige cómo cuidar su cuerpo y, sobre todo, su cerebro. Algunos eligen tener un buen descanso, otros una buena rutina de ejercicios, otros meditan; sin embargo, hay algo en particular que pocos hacen y es el que más beneficia al cerebro: leer.
Ni ejercicio ni dormir bien: la neurociencia recomienda leer para fortalecer el cerebro
Algunos asocian la lectura al aprendizaje, al estudio, a algo tesioso. Pero en realidad, la lectura no sólo permite adquirir conocimientos, algo vital a lo largo de la vida, sino que también produce cambios profundos en el funcionamiento del cerebro.
En este sentido, de acuerdo con la neurociencia, aprender a leer transforma la manera en que las personas interpretan el mundo y procesan la información. Estos beneficios no solo se limitan a la infancia cuando un niño está dando sus primeros pasos en la lectura, sino que pueden seguir desarrollándose a lo largo de toda la vida mediante la práctica de este hábito.
De hecho, aprender a leer y mantener este hábito (por supuesto, sumado al ejercicio y al descanso) como un proceso continuo permite automatizar procesos cognitivos y desarrollar capacidades de comprensión, análisis y pensamiento crítico cada vez más sofisticadas.
Por esta razón, el simple acto de leer genera cambios en mecanismos que se asocian con otras habilidades cognitivas. Fomenta la “teoría de la mente”, la capacidad de inferir lo que sienten o piensan las otras personas, sin que lo digan, al igual que fomenta la resistencia que tiene el cerebro ante el declive que supone envejecer.
Cómo hacer de la lectura un hábito
- Primero, elige un libro que realmente te guste, sobre cualquier tema.
- Elegí un libro relativamente corto.
- Empezá leyendo gradualmente, por ejemplo: un lunes lees 5 páginas, el martes 7 y el jueves 10.
- Es importante leer cada día o cada noche. No importa que no tengas ganas, al menos intenta leer 2 páginas.
- Cuando se te haga el hábito, busca lecturas más sofisticadas para ejercitar el cerebro a otro nivel.