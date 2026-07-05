"Esto es un glioma": desarrollan un tratamiento innovador para el tumor cerebral más común

Este tipo de cáncer afecta mayoritariamente a jóvenes de entre 30 y 50 años.

A diferencia de otros tipos de cáncer, el glioma difuso de bajo grado (Grado 2) presenta una particularidad que impacta de lleno en el tejido social: afecta mayoritariamente a adultos jóvenes de entre 30 y 50 años.

Se trata de personas que se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo profesional, económico y familiar, muchas veces criando hijos pequeños, lo que vuelve al diagnóstico un evento emocionalmente devastador. Sin un abordaje adecuado, estas células tumorales continúan infiltrándose de manera silenciosa en el tejido sano del cerebro.

Síntomas de alerta: cuándo consultar al especialista

La detección temprana es un factor determinante para el pronóstico a mediano y largo plazo. Los expertos reunidos en Buenos Aires enfatizaron la necesidad de no normalizar ciertos cuadros neurológicos repentinos. Entre los síntomas más frecuentes del glioma se destacan:

Convulsiones espontáneas o caídas sin causa aparente.

Dolores de cabeza intensos e inusuales, acompañados de náuseas o mareos.

Dificultades en el habla o problemas repentinos para expresar ideas y articular palabras.

Debilidad, hormigueo o entumecimiento en un brazo, una pierna o en un sector del rostro.

Revolución médica en Argentina: primera innovación en 20 años

La urgencia de visibilizar esta enfermedad a través de la campaña coincide con una noticia largamente esperada por la comunidad médica de la región: la aprobación por parte de la ANMAT de Vorasidenib, un tratamiento dirigido que rompe con una sequía de más de 20 años sin innovaciones farmacológicas significativas para los gliomas de bajo grado.

El Dr. Juan Manuel Sepúlveda y el Dr. Elías Ortega Chahlá lideraron el congreso en Buenos Aires.

Hasta hoy, el estándar de atención se limitaba a la cirugía invasiva seguida, tarde o temprano, de sesiones intensas de radioterapia y quimioterapia. Vorasidenib, formulado en comprimidos de uso diario, actúa de forma selectiva bloqueando las enzimas mutadas IDH1 e IDH2, responsables de estimular el crecimiento descontrolado de las células tumorales.

El nuevo paradigma: ponerle "nombre y apellido" al tumor

El rol de la biología molecular se ha vuelto una pieza mandatoria en las guías de salud modernas. Tras realizarse la cirugía obligatoria para extirpar la mayor cantidad de masa tumoral posible, el análisis patológico tradicional ya no es suficiente.

"Es muy importante hacer un diagnóstico certero, no solamente con la anatomía patológica, sino también incluyendo la biología molecular, ya que permite definir el tipo específico de glioma y, en base a eso, recomendar el tratamiento más adecuado", explicó el doctor Elías Ortega Chahla, neuro-oncólogo del staff del Instituto Ángel H. Roffo (UBA) y miembro de GAINO.

El doctor Elías Ortega Chahla destacó la importancia de un diagnóstico certero.

La campaña se centra en historias reales, integrando las experiencias de quienes conviven con la enfermedad. El centro neurálgico de la iniciativa es el portal estoesunglioma.com.ar, una plataforma donde se alojan materiales educativos y testimonios de pacientes en primera persona.