"Esto es un glioma": desarrollan un tratamiento innovador para el tumor cerebral más común

La oncología argentina ha marcado un doble hito histórico en el ámbito de la salud. Por un lado, la presentación de una campaña nacional interactiva que busca ponerle voz a los pacientes que conviven con tumores en el cerebro. Por el otro, el anuncio de un cambio de paradigma terapéutico gracias a la llegada del primer tratamiento innovador para un subtipo específico de esta enfermedad.
Bajo la consigna “Esto es un Glioma”, la iniciativa impulsada por el laboratorio Servier, que fue presentada el pasado viernes en el Hotel Emperador de Buenos Aires, no solo intenta derribar estigmas en la opinión pública, sino también concientizar sobre la importancia crucial de la medicina de precisión y el diagnóstico molecular para combatir este tipo de cáncer.
Qué es un glioma y a quiénes afecta
El glioma es el tipo de tumor primario más frecuente en el tejido cerebral de los adultos. Se origina en las células gliales (encargadas de rodear y proteger a las neuronas) y, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dividen principalmente en astrocitomas, oligodendrogliomas y glioblastomas.
A diferencia de otros tipos de cáncer, el glioma difuso de bajo grado (Grado 2) presenta una particularidad que impacta de lleno en el tejido social: afecta mayoritariamente a adultos jóvenes de entre 30 y 50 años.
Se trata de personas que se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo profesional, económico y familiar, muchas veces criando hijos pequeños, lo que vuelve al diagnóstico un evento emocionalmente devastador. Sin un abordaje adecuado, estas células tumorales continúan infiltrándose de manera silenciosa en el tejido sano del cerebro.
Síntomas de alerta: cuándo consultar al especialista
La detección temprana es un factor determinante para el pronóstico a mediano y largo plazo. Los expertos reunidos en Buenos Aires enfatizaron la necesidad de no normalizar ciertos cuadros neurológicos repentinos. Entre los síntomas más frecuentes del glioma se destacan:
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Convulsiones espontáneas o caídas sin causa aparente.
Dolores de cabeza intensos e inusuales, acompañados de náuseas o mareos.
Dificultades en el habla o problemas repentinos para expresar ideas y articular palabras.
Debilidad, hormigueo o entumecimiento en un brazo, una pierna o en un sector del rostro.
Revolución médica en Argentina: primera innovación en 20 años
La urgencia de visibilizar esta enfermedad a través de la campaña coincide con una noticia largamente esperada por la comunidad médica de la región: la aprobación por parte de la ANMAT de Vorasidenib, un tratamiento dirigido que rompe con una sequía de más de 20 años sin innovaciones farmacológicas significativas para los gliomas de bajo grado.
Hasta hoy, el estándar de atención se limitaba a la cirugía invasiva seguida, tarde o temprano, de sesiones intensas de radioterapia y quimioterapia. Vorasidenib, formulado en comprimidos de uso diario, actúa de forma selectiva bloqueando las enzimas mutadas IDH1 e IDH2, responsables de estimular el crecimiento descontrolado de las células tumorales.
El nuevo paradigma: ponerle "nombre y apellido" al tumor
El rol de la biología molecular se ha vuelto una pieza mandatoria en las guías de salud modernas. Tras realizarse la cirugía obligatoria para extirpar la mayor cantidad de masa tumoral posible, el análisis patológico tradicional ya no es suficiente.
"Es muy importante hacer un diagnóstico certero, no solamente con la anatomía patológica, sino también incluyendo la biología molecular, ya que permite definir el tipo específico de glioma y, en base a eso, recomendar el tratamiento más adecuado", explicó el doctor Elías Ortega Chahla, neuro-oncólogo del staff del Instituto Ángel H. Roffo (UBA) y miembro de GAINO.
La campaña se centra en historias reales, integrando las experiencias de quienes conviven con la enfermedad. El centro neurálgico de la iniciativa es el portal estoesunglioma.com.ar, una plataforma donde se alojan materiales educativos y testimonios de pacientes en primera persona.